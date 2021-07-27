الشباب والرياضة بالشرقية تنظم دورة حماية مدنية لأعضاء أندية التطوع

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

وأشاد محافظ الشرقية في بيان صحفي، اليوم، بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم تمكنهم من الإندماج بالمجتمع والإعتماد على أنفسهم.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية «أندية التطوع»، بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية بتنظيم دورة تدريبية لمده 3 أيام في الفترة من 27 إلى 29 يوليه الجاري لشباب وفتيات أندية التطوع بمركز شباب كفر صقر لتوعيتهم بمخاطر الحرائق والحوادث وكيفية التعامل معها سريعاً.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من تنفيذ الدورة التدريبية هو تعريف أعضاء أندية التطوع بنظرية الإطفاء وأنواع الحرائق، وشرح كيفية استخدام أجهزة الإطفاء اليدوية، وحرائق المطبخ ونظرية الإشعال ومسببات الحرائق، والتعامل مع الغازات وكيفية التصرف في حالة العثور على جسم مشتبه فيه، والتعريف بخطة الإخلاء وكيفية تنفيذها.

وفي وقت سابق نظمت مديرية الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة لقاء ثقافي ديني بعنوان «مكافحة الفساد بكافة أنواعه وصورة وأشكاله»، يتم عرضه تم عرضها عن طريق البث المباشر عبر صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديريه الشباب والرياضة بالشرقية.