«التعاون الخليجي» يطالب إيران بوقف دعم الإرهاب في 4 دول عربية

طالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أمس الخميس، إيران بوقف دعم الإرهاب في اليمن وسوريا والعراق ولبنان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وشدد «الحجرف»، خلال استقبال وفد من معهد الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة بول سليم رئيس المعهد، بمقر الأمانة العامة في الرياض، على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم جميع الجهود الرامية لإنهاء النزاعات والصراعات، مطالبا إيران بالكف عن سلوكها المزعزع للاستقرار بالمنطقة وضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ووقف دعم الجماعات الإرهابية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

الحجرف يطالب بتناول «محادثات فيينا» سلوك إيران والصواريخ الباليستية

وطالب الأمين العام للمجلس، أن تتناول «محادثات فيينا» سلوك إيران والصواريخ الباليستية بالإضافة إلى برنامجها النووي، مؤكدا، أهمية العلاقة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المُتحدة وأهميتها في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

واستعرض خلال اللقاء، مسيرة مجلس التعاون الخليجي خلال الـ40 سنة الماضية والمنجزات التي حققها وتعزيز دوره الإيجابي كركيزة للأمن والاستقرار بالمنطقة، كما استعرض الأمين العام للمجلس، أهداف وأولويات العقد الخامس لمجلس التعاون الخليجي.

وأكد الحفاظ على المكتسبات وتعزيز التكامل الاقتصادي على ضوء مخرجات قمة السلطان قابوس والشيخ صباح التي احتضنتها محافظة العلا في المملكة العربية السعودية في 5 يناير 2021، وثمن الحجرف، الدور الذي يقوم به معهد الشرق الأوسط في تعزيز قنوات الحوار وتبادل الرؤي بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقدم الأمين العام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، التهنئة للوفد، بالذكرى الـ75 لتأسيس المعهد، مشيداً برؤية المعهد وإستراتيجيته لتعميق وتوسيع عمله كمنصة موثوق بها تعمل على تعزيز التفاهم بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

سناتور جمهوري يطالب إدارة بايدن بمواصلة خططها لفرض عقوبات على مبيعات الصواريخ الإيرانية

من جانبه، شدد السناتور الجمهوري البارز، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش، على ضرورة معالجة برنامج الصواريخ الإيرانية التي تستهدف المصالح الامريكية، مطالبا إدارة الرئيس جو بايدن بمواصلة خططها لفرض عقوبات على مبيعات الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية.

وقال «ريش»، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «شددت منذ فترة طويلة على الحاجة إلى معالجة برنامج إيران الصوارخي»، مضيفا إن «إيران تواصل مهاجمة القوات الأمريكية ومصالحنا بالصواريخ، ان حياة الأمريكيين على المحك، ويجب عمل المزيد».

وأوضح السناتور الأمريكي: «يجب على المسؤولين متابعة الخطط المبلغ عنها لاستهداف شبكة شراء الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية».

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، نقلت في وقت سابق، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن تعتزم فرض عقوبات ضد قدرات إيران المتطورة في توجيه ضربات دقيقة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة.