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سيارة تصطدم بشرفة مقهى في باريس وتقتل شخصا وتصيب 6 آخرين

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حسن رمضان، ووكالات
01:14 ص | الجمعة 30 يوليو 2021
عنصران من الشرطة الفرنسية

عنصران من الشرطة الفرنسية

أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية «باريس»، مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، نتيجة اصطدام سيارة بشرفة مقهى في الدائرة «17»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء  «سبوتنيك» الروسية.

وكانت القوات الأمنية الفرنسية، أغلقت في وقت سابق، شارعا في عاصمة البلاد «باريس» في وقت متأخر أمس الخميس، بسبب حادث، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الفرنسية.

وكانت وسائل إعلام محلية، ذكرت في وقت سابق،  أن سيارة اصطدمت بشرفة مقهى في العاصمة الفرنسية مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

ودعت الشرطة الفرنسية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، داعية إلى الابتعاد عن موقع الحادث.

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