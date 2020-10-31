الشرطة الفرنسية تعتقل شخصا ثالثا على صلة بهجوم نيس

اعتقلت الشرطة الفرنسية شخصا ثالثا، قالت إنه على صلة بهجوم نيس الذي وقع يوم الخميس الماضي.

ونقلت "رويترز" عن مصدر في الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، قوله إن: "شخصًا ثالثًا رهن الاعتقال لصلته بهجوم بسكين في نيس يوم الخميس"، وأضاف المصدر أن الاعتقال تم يوم الجمعة.

تحقق أجهزة الأمن الفرنسية في إمكانية وقوف شبكة كاملة وراء هجوم كنيسة مدينة نيس جنوب فرنسا، الخميس، الذي خلف 3 قتلى.

أعلن نائب منطقة نيس الفرنسية، إيريك سيوتي، أن منفذ العملية الإرهابية في مدينة نيس، التي راح ضحيتها 3 أشخاص، مهاجر غير شرعي يحمل الجنسية التونسية، وصل حديثًا إلى فرنسا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

التحقيقات تأخذ مجراها في هذا الاتجاه للاعتقاد باحتمال انتماء منفذ الهجوم إلى مجموعة تولت تأمين وصوله للجهة الفرنسية عبر إيطاليا بالقطار، بعد وصوله إلى جزيرة لامبيدوزا كمهاجر غير نظامي.

وتقول معلومات متداولة في بعض وسائل الإعلام الفرنسية، إن منفذ الهجوم غير ملابسه قبل توجهه إلى الكنيسة، مشيرة إلى تزامن خروجه من تونس مع خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أسابيع حول الإسلام.

وكانت ألقت الشرطة الفرنسية القبض على رجل يبلغ من العمر 47 عامًا، للاشتباه في أنه كان على اتصال مع منفذ الهجوم الذي وقع بسكين في مدينة نيس، وفقا لما ذكرته قناة "بي.إف.إم" التليفزيونية، نقلا عن مصدر بالشرطة.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم خلال هجوم إرهابي قرب كنيسة نوتردام في مدينة نيس، أمس، وهم امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا كانت معتادة على زيارة الكنيسة، وقد تم قطع رأسها، ورجل يبلغ من العمر حوالي 45 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر حوالي 30 عامًا، توفيت متأثرة بجراحها في حانة قريبة من موقع الهجوم.