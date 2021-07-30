حاصلة على ماجستير بأحد دور الأيتام: «أشكر الوزيرة على دعمها وتهنئتها لي»

قالت جيهان سيد خليل، حاصلة على ماجستير بإحدى دور الأيتام، إنها تخصصت في علم الجمباز الفني، وقامت بمناقشة رسالة الماجيستير الخاصة بها، لتكون إحدى المتفوقات علميا وتشجع غيرها بالحذو حذوها ودراسة الماجستير والدكتوراه.

وأضافت «خليل»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن والدها ووالدتها وزوجها كانوا الدعم والسند الأكبر لها حتى حصولها على ماجستير في إحدى العلوم التي تعشقها، لافتة إلى أنها أثناء مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بها حضرها الوزيرة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، وعمداء الكلية، ووالداها وزوجها وأخوتها، ووجدت الدعم الكبير من الجميع.

وأوضحت أنها تحلم بالتعيين كمعيدة في إي من الكليات لاستكمال طريقها نحو العلم والتعلم الدائم والحصول على الدكتوراه لسلك الطريق الأكاديمي، «يارب ربنا يكرمني بحلمي ويتحق، وبشكر الوزيرة على تواجدها وتشجيعها ليا أثناء المناقشة ودعمها ومشاركتها وفرحتها وتهنئتها ليا».

وأكدت أن نجاحها في الوصول لذلك أعطي الأمل لعدد من الفتيات من أخوتها بالدار ويقمن حاليا بالتحضير لمناقشة 2 رسالة ماجستير، وأخريات يأملن إنهاء مرحلة الدراسة الجامعية لتحضير الماجستير، «فيه نماذج وبنات خرجت من دبلوم تجارة وبيعملوا معادلات علشان يقدروا يلتحقوا بالكليات والمعاهد، وافتخر أن أخواتي يعملوا حاجة زي كده».

وأشارت إلى أنها ستكمل رحلتها في تحضير الدكتوراه بعد حصولها على الماجستير، مقدمه الشكر لكل من عاونها، «زوجي وقف معايا وفي ظهري، وربنا كرمني بفريدة عندها 7 شهور، وهو كان شايل المشاوير كلها وكان بيخليني أقعد أذاكر ويقعد هو بالبنت، وكان داعم ليا بشكل كبير الحمد لله».