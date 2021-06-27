«رئاسة فارسكور» تضبط أقفاص فاكهة في حملة إشغالات وتوردها لـ«دار أيتام»

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط، برئاسة اللواء وحيد رضوان، حملة مكبرة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بالأماكن العامة، والتزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة، ويأتي ذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الحملة، عن تغريم 5 مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة، حيث بلغ إجمالي ما تحصل 250 جنيهًا، وتم تحرير المحاضر والإجراءات القانونية.

وشدد رئيس الوحدة، على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شنت الوحدة المحلية، حملة لضبط المخالفات ومصادرة الإشغالات وتوسعة الطرق والشوارع للمارة، والتحفظ على حالات الإشغالات المختلفة، بالتنسيق مع شرطة مرافق فارسكور برئاسة النقيب محمد الدسوقي مدير المرافق، حيث تتوالى الحملات على مدار اليوم لفرض الانضباط بمختلف أنحاء المدينة.

وأسفرت الحملة، عن ضبط الإشغالات من أسطوانات أنابيب غاز، موازين، مقاعد وحوامل، تم إيداعها بمخازن الوحدة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المضبوطات.

وتم ضبط 166 كيس شيبسي، كرتونة إندومي، أقفاص خيار، وأناناس كوسة، وتم تسليمهم للمؤسسة الخيرية «دار الأيتام بالمبرة»، جاء ذلك في إطار توجيهات محافظ دمياط؛ لفرض الانضباط وتنفيذ القانون وإضفاء مظهر حضاري على المدينة.

في السياق ذاته، شنت الوحدة المحلية بالزرقا، برئاسة غريب أحمد علي، حملة مكبرة لمتابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، بمرافقة قوات مركز شرطة الزرقا، وتم تحرير محاضر مخالفة عدم ارتداء الكمامات.