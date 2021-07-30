مي حلمي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الإعلامية مي حلمي، عبر استوري «انستجرام»، إصابتها بفيروس كورونا، من خلال ردها على رسائل الجمهور التي وجهت اليها على صفحتها، حيث سألها المتابعين عن سبب اختفائها فردت قائلة «عندي كورونا، تعبانة جدا صدقوني بموت حرفيا من الكحة والصداع، مش شمة مش سامعة»، مضيفة «أخف بس من الكورونا وارجع اتكلم معاكو زي الأول وأكتر».

إصابة مي حلمي في قدمها

وأعلنت مي حلمي في منتصف يوليو إصابتها بكسر في قدمها، وكتبت «الحمد لله على كل شئ».. بهذه الكلمات أشارت الإعلامية مي حلمي، إلى إصابتها بكسر في قدمها اليسرى، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «انستجرام»، بعد ساعات قليلة من إعلانها استعدادها خلال هذه الأيام للزواج من شخص ما، دون الإشارة إليه، وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث الشهيرة «جوجل».