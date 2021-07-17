مي حلمي تهاجم تامر شلتوت بعد نشر صورتهما: كل واحد عاوز يركب التريند

هاجمت الإعلامية مي حلمي، الفنان تامر شلتوت، من خلال «استوري» لها عبر «انستجرام»، كتبت فيه: «كل واحد عاوز يركب التريند وما بيخدش باله من أذيته لغيره.. بحب زمايلي وبحترمهم جدا لكن مش طبيعي بعد إعلاني لارتباطي بيومين تيجي تتصور معايا لما شوفتني في الطيارة بالصدفة، وتحط قلب على الصورة وتسيب عنصر التشويق للجمهور ومافيش إحساس للغير».

وأضافت الإعلامية: «ليه إيه الإفادة؟ كان ممكن زي ماوضحت للناس بعدها بست سبع ساعات، كنت تكتب صدفة حلوة زميلتي العزيزة مي أوقع، أنا بحب الكل ومابحبش أشوف الناس وحشة، مهما حصل لكن ده بيأذيني أنا».

وتابعت «ماكنتش مستهلة القصة عشان حبة أخبار ملهمش لزمة غير أنهم يضروني في نفسيتي مش أكتر وقت فرحتي، معرفش كان المفروض اتصرف إزاي كنت أرفض الصورة لكن أكيد مش هعرف نوايا الغير».

واختتمت «إلى عيلتي العزيزة المحبة، ماتنزلش أخبار من عندي ماتصدقوش غيري وأرجوكم احترموا قراري أني أعمل بيت وعيلة في هدوء دون زحام».

كان الفنان والإعلامي تامر شلتوت نفى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، شائعة ارتباطه بالإعلامية مي حلمي، حيث دون: «للتوضيح.. أنا مسافر لشغل في شرم الشيخ وقابلت الزميلة مي حلمي صدفة في الطيارة.. بس كدة».

واستخدم تامر شلتوت آية قرآنية لتأكيد نفيه الارتباط بمي حلمي، حيث كتب: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين».