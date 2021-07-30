خناقة وشائعة وكسر وكورونا.. 4 أزمات واجهت مي حلمي في شهر يوليو

واجهت الإعلامية مي حلمي خلال شهر يوليو، العديد من الأزمات التي تنوعت بين شائعات وخلافات وكسر وأخيرا إصابة بفيروس كورونا، ونستعرض خلال السطور التالية هذه الأزمات

خلاف مي حلمي وتامر شلتوت

وكانت الإعلامية مي حلمي أثارت الجدل حول ارتباطها بالفنان تامر شلتوت بعد نشر الأخير صورة تجمعمها في طائرة، وعلق عليها بقلب، لتنفي مي حلمي ما تردد من شائعات بشأن خطبتها من تامر شلتوت وكتبت على ستوري «إنستجرام»: «هو أي حد يتصور معايا يبقى خطيبي ما تعقلوا بقى». لينشر بعدها تامر بوستا توضيحيا قائلا «للتوضيح.. أنا مسافر لشغل في شرم الشيخ وقابلت الزميلة مي حلمي صدفة في الطيارة.. بس كده».

لينال تامر من مي هجوما شديدا لعدم توضيحه هذا الكلام من البداية واتهمته أنه يسعى وراء التريند ليظهر تامر خلال فيديو عبر فيس بوك، قال فيه «الواحد فينا في الدنيا ليس إلا سمعة وذكرى وهذا يجب كل شيء، إذا كانت سمعتك طيبة سيرتك هتخلد طول العمر فأهم شيء الحفاظ على السيرة الطيبة، وأي شخص يريد يحقق نجاحه في الدنيا بشكل تاني حر».

واختتم: «سيدنا عمر رضي الله عنه قال: أميتوا الباطل بالسكوت عليه، مش كل شئ باطل أو غلط أرد عليه، دي من الحاجات اللي اتعلمتها وفرقت في حياتي».

مي حلمي وارتباطها بحسن شاكوش

كما تداول رواد السوشيال ميديا بعد أيام من أزمة تامر ومي، خبر ارتباط الفنانة بحسن شاكوش بعد ظهورهما سويا في أحد المطاعم الكبرى.

لتعود الفنانة لتنفي ذلك عبر انستجرام قائلة «خلصتوا أخبار؟.. الأسبوع الجاي عندي إعلان مع حد من زمايلي، برضو هصحى من النوم ألاقيكم خاطبيني ليه، وما زلت عند كلامي لما أحب أقول هو مين هقول ده قرار يرجعلي بعد إذنكم، بس مش كل ما حد يتصور معايا ولا أعمل إعلان ولا أشوف زمايلي، يبقى مرتبطين، نهدى بقى أخبار وإشاعات بقالكم أسبوعين مش مريحين، مش فاهمة ليه هو أنا قاعدة في بيتكم وعاوزين تخلصوا مني؟».

كسر قدم مي حلمي

وفي منتصف يوليو أعلنت مي حلمي عبر استوري انستجرام، إصابتها بكسر في قدمها حيث نشرت صورة لقدمها وعلقت عليها قائلة «الحمد لله على كل شئ»

إصابة مي حلمي بفيروس كورونا

لتختتم مي حلمي الشهر بإعلان إصابتها بفيروس كورونا عبر استوري انستجرام بعد أن انهالت عليها اسألت الجمهور سبب غيابها عنهم حيث ردت مي «عندي كورونا …وصداع وكحة ومش بشم "وانهالت عليها الدعوات من الجمهور. بالشفاء العاجل».