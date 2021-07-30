أسبوع حزين على أهل الفن: وفيات وأمراض وسرقة وانفصال

شهد الأسبوع المنقضي عددا من الأحداث الحزينة داخل الوسط الفني، حيث فقد الفنان محمد رجب والده، ونُقلت الفنانة مي عمر ووالدة الفنان أحمد عصام للمستشفى وأعلنت الإعلامية مي حلمي عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

أبرز ما حدث في الوسط الفني خلال أسبوع نرصده لكم كما يلي:

انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

أعلن برنامج «ET بالعربي» انفصال الفنان أحمد سعد عن خطيبته علياء بسيوني، بعد ارتباط دام 10 أشهر، والذي أكد صحة الخبر هو حذف أحمد لجميع الصور التي تجمعه بخطيبته «عليا» من على حساباته عبر السوشيال ميديا، تاركا صوره وصور أبنائه فقط.

وكان يجهز أحمد وعلياء لحفل زفافهما خلال الأيام القليلة المقبلة.

زكي فطين يتعرض للسرقة

أعلن الفنان زكي فطين عبدالوهاب، تعرضه للسرقة، عصر الأحد الماضي، بعدما عاد إلى المنزل، واصفًا الواقعة بأنها كانت «في منتهى الذكاء».

وكشف فطين تفاصيل الواقعة، عبر حسابه الشخصي عبر «فيسبوك»، أنه عاد إلى منزله في الساعة الثالثة عصرا: «رحت أشحن كارت عداد الكهرباء، وكنت تعبان فقررت أخد تاكسى للبيت، وقبل ما أوقف التاكسي، كنت شايل الحاجات فى كيس بلاستيك، الحاجة وقعت على الأرض».

وأضاف: «اتلموا عليا 4 أشخاص.. أحدهم قال لي متوطيش يا فنان، إحنا هنجيبها، ولموا الحاجات، مجرد ثواني، رجعت البيت، أبص في الكيس ملاقيش المحفظة، وألاقي الكيس مفتوح من الجنب بموس أو كاتر، عملية سرقة في منتهى الذكاء، الحمد لله الورق كان في جيب القميص، أخدوا المحفظه بالفلوس وبس».

وفاة والد محمد رجب

أعلن الفنان عمرو رجب، شقيق الفنان محمد رجب، وفاة والدهما، حيث كان يعاني من أزمة صحية قبل وفاته، وكتب عبر «فيسبوك»: «توفى أبي».

ونعى الفنان محمد رجب، والده عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث نشر صور له بصحبة والده الراحل، وعلق عليها قائلًا: «‏الله يرحمك ويغفر لك يا بابا ويدخلك الفردوس الأعلى، اللهم اجعل قبره نورا دائما لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين».

مي حلمي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الإعلامية مي حلمي، عبر استوري «انستجرام»، إصابتها بفيروس كورونا، من خلال ردها على رسائل الجمهور التي وجهت اليها على صفحتها، حيث سألها المتابعين عن سبب اختفائها فردت قائلة «عندي كورونا، تعبانة جدا صدقوني بموت حرفيا من الكحة والصداع، مش شمة مش سامعة»، مضيفة «أخف بس من الكورونا وارجع اتكلم معاكو زي الأول وأكتر».

أحمد عصام يعلن دخول والدته في غيبوبة

أعلن الفنان أحمد عصام عبر حسابه على «فيس بوك»، دخول والدته في غيبوبة طالبا من جمهوره الدعاء لها.

وكتب الفنان أحمد عصام «أسألكم الدعاء لأمي هي في غيبوبة ومحتاجة كل الناس تدعيلها (اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما…لا شفاء إلا شفاءك) من كل قلوبكم يارب».

أزمة صحية مفاجئة لـ مي عمر خلال إجازتها

كشفت الفنانة مي عمر، عن تعرضها لأزمة صحية طارئة، خلال قضائها إجازة الصيف في الساحل الشمالي، إذ خضعت للفحوصات الطبية اللازمة.

وكتبت مي عمر، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «قبل أسبوعين، عانيت من مرض مفاجئ تطلب المزيد من التحقيقات والاختبارات والفحوصات، حتى أن الجميع من حولي ظلوا يطلبون مني العودة إلى القاهرة».

وأضافت: «كنت متعبة للغاية ومريضة؛ بفضل الفريق الطبي المعالج لي هناك، قاموا بتزويدي بالرعاية الطبية اللازمة في العيادة واستشارات الزيارة المنزلية من قبل أطباء مؤهلين تأهيلا عاليا بالإضافة إلى المختبرات والفحوصات التي يتم إجراؤها في المنزل».

وحرصت على طمأنة الجمهور، بشأن تطورات حالتها الصحية حاليا، مؤكدة أنها تشهد تحسنا كبيرا، قائلة: «الحمد لله أنا أفضل بكثير الآن وأتعافى».