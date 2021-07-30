«ديزني» تفتح النار على سكارليت جوهانسون: حصلت على 20 مليون دولار

اندلعت مساء أمس أزمة جديدة في هوليوود بين النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون وشركة «ديزني»، المنتجة لفيلمها الأخير «Black Widow»، وذلك بعد طرح الشركة الفيلم عبر منصتها الإلكترونية «Disney +» في نفس الوقت مع دور العرض السينمائي، مما أدى إلى انخفاض إيرادات الفيلم بشكل ملحوظ.

«ديزني» تهاجم سكارليت جوهانسون بسبب «Black Widow»

وخرجت الشركة للرد على الدعوة القضائية التي رفعتها ضدها «جوهانسون»، في بيان ناري، قالت فيه إنَّ التقاضي أظهر «تجاهلًا صارخًا» لوباء كورونا، بل وكشفت أنَّها تلقت حتى الآن 20 مليون دولار من المشروع.

وقالت «ديزني» إنها امتثلت لشروط صفقة جوهانسون لتمثيل دور البطولة في الفيلم، وتابعت: «الدعوى القضائية محزنة ومثيرة للقلق بشكل خاص في تجاهلها القاسي للآثار العالمية المروعة والممتدة لوباء كورونا». كما أوضحت أنَّ النجمة تلقت بالفعل 20 مليون دولار مقابل عملها، «إطلاق الفيلم على المنصة قد عزز بشكل كبير من قدرتها على كسب تعويض إضافي، إلى جانب مبلغ 20 مليون دولار الذي حصلت عليه».

ورفعت سكارليت جوهانسون دعوى قضائية، يوم الخميس، في محكمة لوس أنجلوس العليا اتهمت فيها شركة «ديزني» بخرق عقدها معها، بسبب وجود بند ينص على أنَّ النجمة الأمريكية ستحصد على نسبة من عائدات الفيلم في شباك التذاكر عندما إذا وصلت الإيرادات إلى مستوى معين، وطرح الفيلم على المنصة الإلكترونية أدى إلى تراجع الإيرادات مما أدى إلى خسارة «جوهانسون» 50 مليون دولار، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

وجاء في الدعوى التي رفعتها النجمة الأمريكية: «تسببت ديزني عن عمد في خرق للاتفاقية، دون مبرر، من أجل منع جوهانسون من تحقيق الفائدة الكاملة من صفقتها مع مارفل»، وتابعت في الدعوى: «اختارت ديزني استرضاء مستثمري وول ستريت وتخفيف خطتها النهائية، بدلاً من السماح لشركتها الفرعية مارفل بالامتثال للاتفاقية، ولم يكن مفاجئًا لأحد، أن خرق ديزني للاتفاقية نجح في جذب الملايين من المشاهدين نحو خدمة البث Disney +».

أعلنت «ديزني» مارس الماضي أنَّ فيلم «Black Widow»، من بين العديد من أفلامها لعام 2021 ، سيُعرض لأول مرة في وقت واحد مع العرض في السينمات على خدمة البث القائمة على الاشتراك في الاستوديو، مقابل 30 دولارًا إضافيًا، وحتى 9 يوليو سجل الفيلم رقماً قياسياً في شباك التذاكر في حقبة الوباء مع 80 مليون دولار في أمريكا الشمالية وحقق 78 مليون دولار إضافية في الخارج، بالإضافة 60 مليون دولار في «Disney +»، ولكن انخفضت مبيعات التذاكر بشكل حاد في الأسابيع اللاحقة وتقف حاليًا عند 319 مليون دولار على مستوى العالم ، مما يضع فيلم«Black Widow» على المسار ليصبح أحد أفلام «مارفل» الأقل ربحًا على الإطلاق.