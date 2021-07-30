12 خطوة لتحسين منظومة النظافة بالقاهرة

اتخذت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة عدة خطوات بشأن منظومة المخلفات الجديدة بالقاهرة، والتي تضم 37 حيا لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين داخل أحياء العاصمة، والعمل على إنهاء أزمة المخلفات والقمامة داخل شوارع وميادين القاهرة، رصدت «الوطن» الخطوات التي بدأت وزارة التنمية المحلية تتابعها مع شركتين قطاع خاص لتدوير المخلفات بالإضافة إلى هيئة النظافة بالقاهرة للارتقاء بالمنظومة وهي كالتالي:

خطوات الارتقاء بمنظومة النظافة بالقاهرة

- اجتماعات مستمرة مع شركة «انفيرو ماستر» للخدمات البيئية وتدوير المخلفات والتي تتولى الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات داخل أحياء المنطقة الشرقية.

- عقد لقاءات مع شركة «ارتقاء» للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات بالمنطقة الغربية بالقاهرة لمتابعة آخر التطورات وتنفيذ العقود الموقعة.

- تتولى هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة مسؤولية النظافة في المنطقتين الجنوبية والشمالية والتشديد على وجود تغيير حقيقي في مستوى النظافة بشوارع العاصمة.

- بدء تأجير المعدات والسيارات للشركات والجراجات الفرعية طبقا للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين وخطط التشغيل.

- العمل على إجراءات حصر الوحدات السكنية والمحلات والمرافق العامة في كل منطقة.

- القيام بإجراءات استقبال طلبات التوظيف في مختلف التخصصات من مديرين ومشرفين ومهنيين وإداريين وفنيين وغيرها داخل شركات النظافة.

- قيام شركات النظافة باستيراد بعض المعدات والعربات والمكانس الآلية والمكابس المستخدمة في المنظومة من الدول الأوروبية.

- المتابعة الدورية لإجراءات تنفيذ العقود على أرض الواقع والالتزام بالمواعيد المتفق عليها، وتذليل أي تحديات أو معوقات تواجه الشركات على أرض الواقع بما يساعد في إعادة الوجه الحضاري والجمالي للقاهرة.

- تقديم الحكومة كل الدعم اللازم لشركات القطاع الخاص لضمان نجاحها في المنظومة الجديدة للمخلفات.

- مطالبة شركات النظافة العمل بجدية وجودة مطلوبة لنيل رضا المواطنين في الأحياء التي ستعمل بها وإعطاء انطباع جيد عن شركات القطاع الخاص العاملة في النظافة.

- مخاطبة القيادات التنفيذية بالقاهرة ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء بالمنطقتين الشرقية والغربية وعددها 18 حيا بالتعاون مع شركات النظافة لإنجاح المنظومة.

- مسؤولية الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة لسرعة إنهاء المخاطبات والمراسلات والتحديات التي تواجه المنظومة بالقاهرة.