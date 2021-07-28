شعراوي: الحكومة تسابق الزمن لتفعيل منظومة النظافة الجديدة

أكّد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنَّ الحكومة تسابق الزمن لتفعيل المنظومة الجديدة للمخلفات في أسرع وقت وعلى أعلى مستوى لاستعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع في كل المحافظات، مؤكّداً الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلاً عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

تغيير منظومة النظافة

وأشار شعراوي، إلي وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بجميع المحافظات، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

جاء ذلك ضمن تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية، من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة، حول تسلم محافظة الفيوم للمحطة الوسيطة الثابتة بمنطقة يوسف الصديق بالفيوم، والتي تأتي في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية و البيئة و التخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

500 طن قمامة يوميًا تستقبها المحطة الوسيطة بالفيوم

أوضح التقرير، أنَّ محطة القمامة الوسيطة تتسع لاستقبال ما يقرب من 500 طن يومياً، وتبلغ تكلفة الإنشاء قرابة 25 مليون جنيه إضافة إلى معدات مكونة من «4 رؤوس جرار ونصف مقطورة ولودر ومغسلة وكمبروسر»، وتشمل المحطة رصيف تفريغ ومتصل بمطلع من الخرسانة المسلحة، كما أنَّها مجهزة بميزان بسكول ورصيف استقبال وخزانات حريق، إضافة إلى نقاط استقبال للمخلفات الخطرة والمخلفات الإلكترونية.

ومن ضمن مكونات المحطة، منطقة تفتيش الشاحنات ومكان خدمات للعاملين ومناطق سير للمشاة معزولة عن مسارات المعدات والسيارات، والمحطة بها مصدر مياه دائم لزوم غسيل ونظافة المعدات التي تعمل داخل الموقع ومكان لتخزين الحاويات، إضافة إلى ورشة للصيانة والفحص الدورى للمعدات المستخدمة بالموقع.