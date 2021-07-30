بينهم 4 أطفال .. إصابة 12 شخصا في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 12 شخصا بينهم 4 أطفال أشقاء، قبل قليل، في حادث تصادم، بين سيارتين «ربع نقل»، و«ميكروباص»، بطريق «أسيوط - أبوتيج»، وجرى نقل المصابين للمستشفى الجامعي ومستشفى الإيمان العام.

تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل وميكروباص بطريق أبوتيج ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركزوالإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة ربع وأخرى ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا.

وقال مصدر طبي إن مستشفى الإيمان العام والمستشفى الجامعي استقبل «محمود مصطفى محمد 27- محمد هريدى فرغلى 20 سنة - عمرو عبده عطا 25 سنة – محمد ضاحى ثابت حسانين 24 سنة - أشرف عباس عبدالعال 57 سنة - أميمة يوسف محمود 34 سنة - حمدى مصطفى رشوان 44 سنة- يوسف حمدى مصطفى 6 سنوات - حبيبة حمدى مصطفى8 سنوات - مصطفى حمدى مصطفى 16سنة - محمد حمدى مصطفى 13سنة - محمودعلى فهمى 20سنة»، مصابون بإصابات متنوعة ما بين المتوسطة والخفيفه حيث أصيب بعضهم بإشتباه بنزيف بالمخ و ما بعد الإرتجاج وجروح وكدمات وجميعهم يقيمون بمدينة أبوتيج عدا المصابين الثالث والرابع مقيمين بقرية الفليو التابعة لقسم شرطة أبوتيج.

وتم نقل 10 مصابين إلى مستشفى جامعة أسيوط ومصابين اثنين إلى مستشفى الإيمان العام وجرى تحرير المحضر اللازم وجاري إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.