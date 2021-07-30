إزاي تطلع بدل فاقد أو تالف جديد لبطاقة التأمين الصحي؟

قد يفاجأ البعض بفقدان أو تلف بطاقة التأمين الصحي التي توفر له الكثير من الخدمات العلاجية ولا يعرف كيفية التصرف في تلك الحالة، إلا أن وزارة الصحة والسكان وفرت للمواطنين إمكانية استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التأمين الصحي.

ووفقا للهيئة العامة للتأمين الصحي، فإن جميع الفئات يحق لها الاستفادة من الخدمة كـ «قوى عاملة - معاشات - أرامل - مواليد - بدل فاقد / تالف».

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، خطوات استخارج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التأمين الصحي، وفقا للهيئة العامة للتأمين الصحي، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

إجراءات استخراج بدل فاقد لبطاقة التأمين الصحي

- صورة محضر ببلاغ فقدان البطاقة معتمدة من قسم الشرطة يفيد فقدان البطاقة العلاجية.

- طابع تأمين صحي 20 قرشا.

- إحضار استمارة بدل الفاقد معتمدة ومختومة من جهة العمل، وصورة شخصية.

- رسم استخراج بدل فاقد / تالف 4 جنيهات لاستخراج بطاقة جديدة أو بدل فاقد أو بدل تالف.

- الكشف الطبي يتم بلجان التأمين الصحي، ويتم تقديم أصل وصورة الكشف الطبي للاطلاع والتأكد من قرار اللياقة الطبية.

إجراءات استخراج بدل تالف لبطاقة التأمين الصحي

- إحضار استمارة بدل الفاقد معتمدة ومختومة من جهة العمل، وصورة شخصية، والرقم التأميني.

- إحضار البطاقة التالفة لإلغائها.

- رسم استخراج بدل فاقد / تالف 4 جنيهات لاستخراج بطاقة جديدة أو بدل فاقد أو بدل تالف.

إجراءات استخراج بطاقة التأمين الصحي للمرأة المعيلة

حال وجود المنتفعة بقاعدة البيانات الخاصة بالهيئة والواردة من الشؤون الاجتماعية يتم استخراج البطاقة وفقا لما يلي:

1ـ ملء بيانات الاستمارة واعتمادها وختمها بخاتم شعار الدولة بمعرفة الشؤون الاجتماعية.

ـ إرفاق صورتين شخصية معتمدة ومختومة.

ـ أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

ـ الرقم التأميني.

ـ سداد قيمة الاشتراك السنوي 1% من قيمة المعاش.

ـ قيد عائلي للسيدات اللاتي لم يتجاوزن 60 عاما.

إجراءات استخراج بطاقة التأمين الصحي للأرامل

استمارة ت.ص 101 «ب» الخاصة بالأرامل.

ـ صورتان شخصيتان معتمدتان ومختومتان بمعرفة جهة ربط المعاش.

ـ ملء بيانات الاستمارة واعتمادها وختمها بخاتم شعار الدولة بمعرفة جهة ربط المعاش.

إجراءات استخراج بطاقة التأمين الصحي للقطاع الحكومي

استمارة حصر منتفعين معتمدة من جهة العمل ومختوم بخاتم شعار الدولة للحكومة وللشركة بالنسبة للقطاع العام.

ـ صورة من قرار التعيين أو خطاب مختوم ومعتمد بشعار الدولة موضحا به رقم قرار التعيين وتاريخه.

ـ الكشف الطبي يتم بلجان التأمين الصحي وتكون نتيجة الكشف «لائق طبيا»، ويتم تقديم أصل وصورة الكشف الطبي بقسم استخراج البطاقات للتأكد من قرار اللياقة الطبية.

ـ يتم ذلك للمعينين بعد 30 / 6 / 1983 للحكومة والقطاع العام بعد 1/6/1974.

ـ صورة شخصية مختومة بخاتم الدولة.

ـ الرقم التأميني.

إجراءات استخراج بطاقة التأمين الصحي للقطاع العام

تطبيق ذات الإجراءات السابقة للقطاع الحكومي، وختم استمارة حصر المنتفعين من التأمينات الاجتماعية أيضا لإثبات سداد التأمين الصحي.

إجراءات استخراج بطاقة التأمين لأصحاب المعاشات

استمارة ت.ص 101 الخاصة بالمعاشات.

ـ صورتان شخصيتان معتمدتان ومختومتان بمعرفة جهة ربط المعاش.

ـ ملء بيانات الاستمارة واعتمادها وختمها بخاتم شعار الدولة بمعرفة جهة ربط المعاش.