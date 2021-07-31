حصاد مجلس الدولة في أسبوع: أبرزها حجز طعن المعزول للحكم

فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدَرت عددًا من الفتاوى والأحكام، تعرض «الوطن» أبرزها ما يلي:

حجز طعن المعزول على حل مجلس إدارة نادي الزمالك للحكم في 15 أغسطس

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طعن رئيس الزمالك المعزول، الذي طالب فيه بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، للحكم بجلسة 15 أغسطس المقبل.

كانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك. واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

مجلس الدولة يقرر إجراء الحركة القضائية لعام 2021-2022

قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بجلسته المنعقدة الاثنين، إجراء الحركة القضائية للعام القضائي 2021- 2022، في أضيق الحدود، نظرًا لظروف جائحة كورونا، مع تطبيق قواعد عامة موضوعية على الجميع، وتزويد كل أقسام المجلس بالعدد اللازم من الأعضاء لاستمرار إنجازهم المتميز، مع مراعاة الظروف الصحية للزملاء.

وتقرر تلقي الرغبات اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021 حتى يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، وجار اتخاذ إجراءات إنشاء عدد من دوائر القضاء الإداري في المقر الرئيسي والمحافظات للتخفيف عن كاهل القضاة، وتقريب العدالة للمواطنين، على أن يكون المجلس الخاص في حالة انعقاد دائم حتى صدور الحركة القضائية، حسبما صرح المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام.

4 سبتمبر.. نظر دعوى إلغاء منع النساء دون الـ40 من الإقامة وحدهن بالفنادق

حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 4 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح والمحام صلاح بخيت، والتي تطالب بإلغاء القرار والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

وذكرت الدعوى أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء، تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء، وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.

وأشار «سامح» إلى قرارات الدولة التاريخية بتمكين النساء من مناصب القضاء والنيابة، ومن قبلها مقاعد النواب والشيوخ وحظرها للتمييز ضد النساء.

رفض دعوى وقف تطبيق «التليجرام» في مصر

قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، التي طالب فيها بوقف تطبيق «التليجرام» في مصر، متعللا بكونها أوكارا للجماعات الإرهابية، وكان آخر جرائمهم المشبوهة تفجير معهد الأورام.

سمير صبري: التطبيق له خصوصية مناسبة للأعمال الإرهابية

وقال «صبري» إن التطبيق يحتوي على خصائص الأمان والحماية، مقارنة بالتطبيقات والمواقع الأخرى؛ إذ يستغل الإرهابيون قواعد الحفاظ على خصوصية المستخدم للتواصل فيما بينهم، ومن أبرز تلك الخصائص، توفير خدمة المحادثات السرية التي تتيح خاصية تشفير الرسائل من النهاية إلى النهاية «end-to-end encrypted messaging apps»، بحيث لا يستطيع أي شخص آخر التدخل، بما فيهم فريق عمل «تليجرام»، في تلك المحادثات.

تأجيل دعوى شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية لـ17 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي توفيق ثابت، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض، والمطالبة بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة المهنة، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.

وأضاف محمود، في دعواه المقامة منه ضد كلا من أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية ومحمد رمضان، أن «النقابة كانت دوما تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي نشأ عليها المصريون، إلا أن في الفترة الأخيرة ظهرت فئة من الممثلين على رأسهم محمد رمضان تؤدي أدوار تحرض فيها على البلطجة والعنف وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب، وهو ما ظهر واضحا في تقليد بعض من هؤلاء الشباب للمثل المذكور في طريقة أعمال العنف وحمل السلاح التي يقوم بها في أعماله التي تمثل انحدارا فنيا وأخلاقيا وترسخ لخلق جيل جديد يعتبر البلطجة والعنف منهجا له».