ما هي ساعة الاستجابة يوم الجمعة؟.. الأزهر والإفتاء يجيبان (فيديو)

ما هي ساعة الاستجابة يوم الجمعة؟، كان هذا السؤال محل بحث العديد من مستخدمي الشبكة العنكبوتية خلال الساعات الماضية، حيث تصدر محركات البحث، من أجل اغتنام تلك الساعة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه».

أوقات ساعة الاستجابة يوم الجمعة

وردا على ما هي ساعة الاستجابة يوم الجمعة؟، التي يحرص المسلمون على إدراكها والفوز بها، بينت لجنة الفتوى التابعة لمشيخة الأزهر الوقت المرجح عند العلماء لها، حيث قيل أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء صلاة ظهر الجمعة، مستندين إلى حديث روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخرجه مسلم في صحيحه، قال فيه: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة»، فيما قال آخرون إنها بعد العصر لحديث روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك إنه قال: «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر».

وقالت لجنة الفتوى بالأزهر، في الإجابة عن ما هي ساعة الاستجابة يوم الجمعة؟، إنه لا مانع أن يجمع المسلم بين الخيرين والوقتين فيؤمن مع الإمام في صلاة الجمعة ويكثر الدعاء من بعد العصر وحتى المغرب.

الإفتاء: تحديد ساعة الاستجابة يوم الجمعة مسألة خلافية

بينما أوضحت دار الافتاء ردا على سؤال ما هي ساعة الاستجابة يوم الجمعة؟، التي لا يرد فيها الدعاء، قائلة: «إن تحديدها مسألة خلافية لا حَجر فيها على رأي بعينه أو قول بذاته، وأنه ليس من السديد التقيد بوقت محدد والتشبث به على أنه وقت ساعة الاستجابة يوم الجمعة وإنكار باقي الأوقات فيه، بل ينبغي على المسلم المثابرة في الدعاء في اليوم كله فيعظم بذلك الأجر، فلا بأس بالدعاء بين آذان الجمعة وانقضاء الصلاة، فهذا الوقت داخل فيما قيل إنه ساعة الاستجابة يوم الجمعة، ولا ينبغي الإنكار على من يفعل ذلك أو يتركه».