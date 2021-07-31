«هتفرق في الاستهلاك».. نصائح لاستخدم الميكروويف بدلا من الفرن الكهربائي

طالب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ضمن حملة ترشيد استهلاك الكهرباء «هتفرق في استهلاكك كتير»، التي أطلقها عبر صفحته الرسميه للتواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ربات البيوت باستخدم الميكروويف لتسخين الطعام بدلا من الفرن الكهربائي، لتقليل استهلاك الكهرباء، لافتا إلى أن تسخين الطعام بالميكروويف سيكون أسرع من استخدام الفرن الكهربائي، مما يجعل سحب الكهرباء أقل و«هيفرق في استهلاكك كتير».

4 خطوات للاستخدام الأمثل للفرن الكهربائي لخفض الفاتورة

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن 4 خطوات يجب أن تتبعها ربات البيوت، للاستخدام الأمثل للفرن الكهربائى لترشيد الاستهلاك وخفض فاتورة الكهرباء الشهرية وهي كالتالي:

-إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

- يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.

-تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر.

- بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عددا من الخطوات البسيطة التى يمكن من خلالها خفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية وترشيد استخدام الطاقة في المنازل وهى كالأتى:

-الاعتماد على الإضاءة الطبيعية في وقت النهار وتقليل استخدام المصابيح بقدر الإمكان وذلك من خلال ترك نوافذ الحجرة مفتوحة.

- استخدم المصابيح الموفرة ويفضل أن تكون مصابيح الفلورسنت بدلا من المصابيح العادية فهي تعطى إضاءة أقوى وتستهلك طاقة كهربائية أقل مقارنة مع المصابيح العادية لإعطاء نفس شدة الإضاءة.

- عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية مثل الكمبيوتر والتليفزيون والتكييف والسخان الكهربائي لفترات طويلة دون الحاجة إليها

- إطفاء المصابيح التي لا تحتاجها بالمنزل حتى ولو كان لبضع دقائق فذلك سوف يساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء فلو كنت في إحدى الغرف وتنقلت من غرفة إلى أخرى فأغلق إنارة الغرفة التي تركتها حتى ولو لدقائق بسيطة.

- إذا كنت تحتاج لاستخدام الكمبيوتر لفترة كبيرة فمن الأفضل استخدام اللاب توب بدلاً من جهاز الديسك توب حيث أنه يستهلك ثلث الطاقة التي يستهلكها جهاز الكمبيوتر المكتبي.

- ضبط أجهزة التكييف عند درجة حرارة لا تقل عن 24 درجة مئوية وذلك لعدم استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل كبير.

- بالنسبة للثلاجة الكهربائية يجب عدم ترك الباب مفتوحآ لفترة طويلة والتأكد من أن الثلاجة تعمل بكفاءة والعمل على إذابة الثلج من حين لآخر.