حفاظا على حياتك.. المسافات الآمنة للبناء بحرم خطوط الكهرباء

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، عن أن القانون يمنع البناء تحت أو بالقرب من خطوط وأبراج الضغط العالي لما ينتج عنه ضرر التلوث الكهرومغناطيسي الذي يخرج منه، ويصل أحيانًا إلى حد الموت لافتًا إلى أنه كلما زادت المسافة بين المباني وأبراج الضغط العالي كلما قلت الأضرار بشكل نسبي.

خطوط الجهد قريبة جدا من منافذ المنازل في بعض المناطق

وأكد المصدر أن جهد الخطوط هي 500 كيلو فولت و220 كيلو فولت و132 كيلو فولت و66 كيلو فولت وهناك خطوط جهد متوسط 22 كيلو فولت و11 كيلو فولت، ثم الضغط المنخفض 380 أو 220 فولت لافتًا إلى أنه في بعض المناطق خطوط الجهد قريبة جدا من منافذ المنازل.

حظر المباني بالقرب من أسلاك خطوط الضغط العالي

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن المسافات الآمنة لحرم خطوط الكهرباء الواردة بقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 بالمادة رقم (55) بأنه «يُحظر على مالك العقار أو حائزه الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مباني على الجانبين إذا كان العقار فضاء، أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنياً، أو أن يزرع أشجاراً خشبية إذا كان العقار أرضاً زراعية وذلك كله في حدود المسافات الموضحة فيما يلي مُقاسة من محور المسار المسافات الآمنة لحرم خطوط الكهرباء».

المسافات الآمنة للبناء بحرم خطوط الكهرباء

حدد القانون المسافات الآمنة التي يجب اتباعها للمباني الواقعة بالقرب من الخطوط الهوائية والكابلات كالتالي:

- خمسة وعشرون متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة.

- ثلاثة عشر متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية.

- خمسة أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة.

- خمسة أمتار في حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية.

- متران في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.

إزالة المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف

وأوضح المصدر أنه في حال عدم التزام المالك أو أصحاب الحقوق بتنفيذ أحكام هذه المادة تقوم الجهة الإدارية بإزالة المخالفة بالطريق الإداري على نفقتهم.