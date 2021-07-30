وثيقة أمريكية مسربة عن خطورة سلالة «دلتا»: أكثر شراسة وأسرع انتشارا

حصلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية على وثيقة داخلية للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تفيد بأن سلالة دلتا من فيروس كورونا قد تسبب مرضا أكثر خطورة من السلالات السابقة، كما أنها تنتشر بسهولة مثل جدري الماء.

وتقول الوثيقة الصحية الاتحادية، وهي عبارة عن عرض تقديمي داخلي لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: إنه على المسؤولين «الاعتراف بأن الحرب قد تغيرت».

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الوثيقة تجسد كفاح أكبر لمنظمة للصحة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية لإقناع الجمهور بتبني إجراءات التلقيح والوقاية، بما في ذلك ارتداء الكمامات، حيث تزداد الحالات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتشير الأبحاث الجديدة إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم يمكن أن ينشروا الفيروس.

وتعتقد واشنطن بوست أن هذه الوثيقة قد تدفع المراكز لتجديد رسائلها العامة للتأكيد على أهمية التطعيم كأفضل رادع لهذه السلالة شديدة العدوى، وقد تصل هذه السلالة في شراستها إلى درجة أنها تشكل تقريبا فيروسا جديدا مختلفا، حيث يزداد انتقاله بسرعة أكبر من فيروس الإيبولا أو نزلة برد، وفقا لما نشرته الصحيفة.

وقالت مديرة مراكز الرقابة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، روشيل والينسكي خلال مؤتمر صحفي: «في الأيام الأخيرة اطلعت على بيانات علمية جديدة، تشير إلى أن سلالة دلتا لها سلوك مختلف عن السلالات الأخرى من كوفيد-19».

وأضافت: أن المعطيات الواردة من مختلف الولايات الأمريكية تدل على أنه في حالات نادرة يمكن للأشخاص المطعمين ضد فيروس كورونا نقل هذه السلالة من الفيروس إلى الآخرين، مجددة التأكيد على أن التطعيم يسمح بتفادي المرض الشديد الذي يقتضي النقل إلى المستشفى واستبعاد إمكانية الوفاة بسبب الفيروس.

وفي وقت سابق أوصت المراكز للأمريكية المطعمين ضد فيروس كورونا، بالعودة إلى ارتداء الكمامات.