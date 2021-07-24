«صحة النواب» تحذر من سلالة «دلتا» وتطالب بفرض حجر صحي: قد نصل لكارثة

ما زال فيروس كورونا يحصد العديد من الأرواح في جميع بلاد العالم، حيث إن الفيروس تحور بشكل خطير للغاية، الأمر الذي صاحبه تحذير الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من التهاون بالسلالة الهندية من فيروس كورونا، التي تسمي « دلتا»، واصفا إياها بأنها ليست «نكتة».

متحور دلتا موجود

من جانبه، قال النائب محمد أبوالخير، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التزام المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في الشارع والمصالح الحكومية والمواصلات، انخفض بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، الأمر الذي من الممكن أن يتسبب بكارثة إذا استمر المواطنين في عدم الالتزام بالإجرءات التي حددتها وزارة الصحة.

وأضاف أبوالخير في تصريحات لـ«الوطن» أن متحور دلتا موجود، وانتشر في عدد من بلاد العالم، ولذلك وجب علي المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة، وتطبيق الحكومة المصرية الغرامة التي حددتها على المخالفين بشكل صارم لحماية المواطنين من هذا الوباء.

أبوالخير يطالب بفرض حجر صحي على العائدين من الخارج

وطالب النائب الحكومة المصرية، بأن يتم تطبيق الحجر الصحي على العائدين من البلاد التي تتواجد بها متحور دلتا، لحماية المصريين من هذا الوباء، لافتا إلى أن هذه الخطوة لابد من تطبيقها: «في حال استمر استهتار البعض من المواطنين قد نصل لكارثة حقيقة».

وأشار إلى أن مؤسسات الدولة المصرية، قامت بجهد كبير خلال المرحلة الماضية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال تطبيق العديد من الإجرءات الاحترازية وفرض الغرامات علي المخالفين، وتوفير عدد من اللقاحات للمواطنين ضد فيروس كورونا في جميع محافظات مصر.

10 معلومات عن «دلتا» أخطر سلالات كورونا

وكان تقرير لباحثين باتحاد علم الوراثة «سارس-كوف-2» والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، التابعين للحكومة الهندية، كشف بأن سلالة «دلتا» المكتشفة في الهند، تعد من أخطر سلالات فيروس كورونا المستجد.

كما كشف التقرير 10 معلومات عن سلالة دلتا المستجدة، كالتالي:

- سلالة شديدة العدوى

- قد يتأثر بها من سبق له الإصابة بالمرض أو من لم يتلق جرعة التطعيم كاملة.

- تنقل العدوى بنسبة تزيد 50% عما تنقله سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا.

- دعت الهند إلى تحرك عالمي فيما يخص الصحة العامة على مستوى العالم لاحتوائها.

- انتشرت هذه السلالة في أكثر من 50 دولة.

- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حذر من أن انتشارها السريع قد يؤثر على إعادة فتح الاقتصاد.

- الإصابة بالسلالة تزيد من معدلات دخول المصابين للمستشفيات.

- فاقت في خطورتها السلالة ألفا التي رُصدت للمرة الأولى في منطقة كنت في إنجلترا.

- أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية المتحوّرة «دلتا» أو «بي.1.617».

- صنفتها منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي بأنها «مثيرة للقلق».