ينتظر المواطنون بعد قليل، موعد صلاة الجمعة، والتي حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، عن مخاطر استباحة المال والحق العام، موضحة أن الإسلام جعل حفظ المال أحد الكليات الست، والمقاصد الكلية السامية التي أحاطها ديننا الحنيف بالعناية والحفظ والرعاية والصيانة، حيث يحذر الحق سبحانه وتعالى من أكل أموال الناس بالباطل.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، موعد صلاة الجمعة في مصر وعدد من الدول العربية، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها الجريدة لقراءها على مدار الساعة، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم

وتتفاوت موعد صلاة الجمعة في عدد من محافظات مصر اليوم على هذا النحو:

موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظة القاهرة

12:02

موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظة الإسكندرية

12:07

موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظة أسيوط

12:02

موعد صلاة الجمعة اليوم في مدينة الزقازيق

12:00

موعد صلاة الجمعة اليوم في مدينة طنطا

12:02

موعد صلاة الجمعة اليوم في مدينة المنصورة

12:01

موعد صلاة الجمعة اليوم في الدول العربية

وتتفاوت موعد صلاة الجمعة اليوم في بعض الدول العربية على هذا النحو:

موعد صلاة الجمعة اليوم في مكة المكرمة

12:27

موعد صلاة الجمعة اليوم في دبي

12:25

موعد صلاة الجمعة اليوم في الرباط

01:34

توضيح خطبة الجمعة اليوم في مصر

وفي سياق منفصل، تتناول وزارة الأوقاف المصرية، في موضوع خطبة الجمعة اليوم، أن المال إما أنّ يكون مالًا عامًا أو خاصًا، فالمال العام هو ما تملكه الشعوب من الأعيان والمنافع، مما لا يقع تحت ملكية فردية، وحرمة المال العام أشد إثما وجرما وخطرا من حرمة المال الخاص، لكثرة الأنفس والذمم المتعلقة به فالأمانة فيه أشد والمسؤولية فيه أعظم.