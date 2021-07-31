سعر الدولار في مصر اليوم السبت 31-7-2021 بالبنوك

تباين سعر الدولار في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار في مصر، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، اليوم نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، بنحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

أسعار العملات

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنوك، وذلك على النحو التالي:

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.53 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، و18.49 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وسجل سعر الريال السعودي، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في بنك مصر، وفي البنك الأهلي المصري، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بينما في بنك قناة السويس بلغ نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.