ضبط 156 قطعة سلاح و203 قضايا مخدرات وتنفيذ 81455 حكما قضائيا

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط «156 قطعة سلاح ناري، بحوزة 137 متهما»، وذلك على النحو التالي:

- 10 بنادق آلية.

- 21 بندقية خرطوش.

- 6 طبنجات.

- 119 فرد محلي.

- 176 طلقة مختلفة الأعيرة.

- 10 خزائن متنوعة.

- 208 قطع سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 81455 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

- 353 حكم جناية.

- 24610 أحكام حبس جزئي.

- 4811 حكم حبس مستأنف.

- 39975 حكم غرامة.

- 11706 مخالفات.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي، ضم متهمين ارتكبا 3 حوادث سرقة متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 203 قضايا مخدرات، بإجمالي 213 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 124٫250 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 18٫780 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 3٫237 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2٫550 كيلو جرام.

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت 940 جراما.

كمية من مخدر الفودو وزنت 120 جراما.

كمية من مخدر شابو وزنت 965 جراما.

كمية من مخدر البودر وزنت 900 جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 41 جراما.

1814 قرصا مخدرا.

- في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 35 متهما.

- في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 27 متهما.

- في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 350 دراجة نارية مخالفة.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 26658 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال فحص السائقين: فحص 48 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.