مبادرة «حياه كريمة» في أسيوط.. تطوير البنية الأساسية في 149 قرية

تستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التخفيف عن كاهل الأكثر احتياجاً في القرى برفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد.

وتشهد المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض محافظة أسيوط ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، متابعة دورية من قبل الأجهزة التنفيذية من خلال المرور على مشروعات المبادرة الرئاسية الجاري تنفيذها بعدد من قرى ونجوع المحافظة للاطمئنان على سير العمل بها ومعدلات التنفيذ.

تطوير الريف المصرى يستهدف 149 قرية بأسيوط

المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح»، ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى «منفلوط وديروط»، كما أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

نسب التنفيذ بمشروعات الصرف الصحى

ووصلت نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي الخاصة بالمبادرة إلي نسب مرضية، في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وكانت آخر مستجدات مشروعات المبادرة بأسيوط قيام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بوضع حجر أساس مشروع توسعات محطة معالحة صرف صحي «الزرابي»، بأبوتيج، بطاقة 30-45 ألف م 3/ يوم، وتكلفة 330 مليون جنيه، لخدمة 500 ألف نسمة من سكان مركز ومدينة أبوتيج، كما وضع المحافظ حجر أساس مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بـ«بني غالب»، بتكلفة اجمالية تبلغ 960 مليون جنيه للمحطة والشبكات وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر.

خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وقال محافظ أسيوط، إن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

.