محافظ أسيوط يضع حجر أساس محطة معالجة الصرف الصحي ببني غالب

قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بوضع حجر أساس مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بـ«بني غالب»، بتكلفة اجمالية تبلغ 960 مليون جنيه للمحطة والشبكات ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر وتشارك كل أجهزة الدولة في تخطيط وتنفيذ المرحلة الأولى منه تنفيذًا لبرنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

رافقه خلال وضع حجر الأساس المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، والمهندس صابرعبدالرؤوف مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة وفاء أحمد سيد رئيس قطاع تنفيذ الأعمال المدنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

بدأ المحافظ زيارته للموقع بوضع حجر أساس مشروع إنشاء محطة الصرف الصحي ببني غالب والتي تقام على مساحة 27 فدان لخدمة 500 ألف نسمة تقريبًا بعدد 14 قرية وتابع، واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبد الرحمن لمراحل تنفيذ المشروع ومكوناته وتكلفته ونسب التنفيذ الحالية في الأعمال المدنية ثم تفقد المحافظ موقع تنفيذ المشروع الذي بلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 15% حتى الآن.

وأكد المحافظ أهمية مراعاة جودة الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل حفاظاً على صحة العاملين بالمشروع تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية لافتًا إلى أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

من جهة أخرى، نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد أعمال صيانة وإصلاح 73 محبسا من الزهر، وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، استمرار أعمال الإحلال والتجديد لمحابس المياه لجميع شبكات المياه بورش المحابس المتخصصة التى تهدف لتحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات التصميمية للمحطات وإطالة العمر الافتراضى لمحطتها

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن أعمال الاحلال والتجديد لكافة المحابس تتم بورشة المحابس الخاصة بالشركة، وأن تلك الاعمال التى قام بها العاملون بالشركة تعود بعائد اقتصادي بالشركة نحو توفير قطع غيار وخامات تم تصنيعها بهدف النجاح فى اصلاح المحابس وبأقل تكلفة ممكنة وتوفير تكاليف شراء محابس جديدة .