ضبط 1412 قضية تموينية متنوعة في 5 محافظات خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حملات مكثفة لمتابعة الأسواق وضبط جرائم الغش التجاري في عدة محافظات، أسفرت عن ضبط 1412 مخالفة تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

محافظة الغربية

وتمكنت الحملات التموينية في محافظة الغربية، من ضبط 13 طن «دواجن كاملة ومقطعات» في مجزر، معبأة داخل عبوات ومدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدا لطرحها في الأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وجرى اتخاذ اللازم ضد المسؤولين عن المجزر.

محافظة القاهرة

وفي القاهرة، أسفرت الحملات عن ضبط 1.77 طن لحوم مستوردة وكبدة داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدا لطرحها بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.

كما تم ضبط مالك محل بدال تمويني، وبحوزته 1.9 طن سكر تمويني و180 عبوة زيت تمويني، مخصص ربطا على البطاقات التموينية، قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء.

محافظة المنوفية

وأسفرت الحملات التموينية في المنوفية، عن ضبط 7.5 طن «سكر حر - مادة خام»، معبأ داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصه الطبيعية «تحجر»، وذلك بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الحلوى الطحينية، دون ترخيص.

محافظة الشرقية

كما ضبطت الحملات 1.5 طن دقيق فاخر، مجهول المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي ويشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لاستخدامه في تصنيع المخبوزات وطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس، بحوزة مالك مخبز سياحي دون ترخيص.

يأتي ذلك بالإضافة لضبط 3 أطنان أسمدة زراعية معبأة داخل شكائر دون مستندات ومجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي، وذلك بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية.

محافظة البحيرة

وفي البحيرة، ضبطت الحملات 10 أطنان أعلاف حيوانية، معبأة داخل شكائر دون مستندات ومجهولة المصدر في محل لتجارة الأعلاف الحيوانية، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

قضايا متنوعة

كما تمكنت الحملات التموينية، من ضبط 656 قضية متنوعة في مخالفات قانون البيئة «حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية»، بالإضافة لـ 13280 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وأيضا 67 قضية مصنفات سمعية وبصرية، و101 قضية في مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ومخالفات الجمارك وحماية الأموال والضرائب العقارية والملاهي وتحري مدين لمصلحة الضرائب.