ضبط 9589 شخصا لعدم ارتداء الكمامة وتحرير 794 مخالفة غلق 

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، عن العديد من الضبطيات القضائية خلال 24 ساعة، نستعرضها خلال الآتي..

ضبط 9589 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9546 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 43 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 794 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 210 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة»، بإجمالي مضبوطات 1373 أرجيلة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.