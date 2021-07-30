مبادرة حياة كريمة في الفيوم.. 6 مشروعات بيوسف الصديق و35 بإطسا

تشهد محافظة الفيوم، جهودًا مكثفة لإنهاء مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، حيث يبذل أعضائها والقائمون عليها مجهوداً كبيراً لإنهاء مشروعاتها التي تضم 6 مشروعات في مركز يوسف الصديق بتكلفة بلغت 76.3 مليون جنيه، و35 مشروعا في قرى مركز إطسا بقرى قلهانة والغرق والحجر وجردو وقصر الباسل ومنيا الحيط وأبو جندير بتكلفة 353 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنظيم عشرات القوافل الطبية في القرى الأكثر احتياجاً.

مبادرة حياة كريمة في الفيوم.. توزيع 61 طن لحوم أضاحي بإطسا ويوسف الصديق

وشهدت قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، توزيع 61 طن لحوم من الأضاحي على البسطاء والأسر الأولى بالرعاية، بواقع 42 طن لحوم أضاحي على مستوى مركز يوسف الصديق، و19 طن على مستوى مركز إطسا، ضمن مبادرة حياة كريمة في الفيوم، وذلك في إطار تكثيف التدخلات الاجتماعية للجمعيات بقرى المراكز المُراكز المُستهدفة بمبادرة حياة كريمة.

مبادرة حياة كريمة في الفيوم.. توزيع 196 نظارة في إطسا

وتم إطلاق قافلة بعنوان «عنيك في عنينا»، لمكافحة العمى والكشف عن أمراض العيون وإجراء العمليات اللازمة بالمجان وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة في الفيوم، حيث قامت بتوزيع 196 نظارة طبية بقرية الغرق بمركز إطسا من مؤسسة صُنّاع الخير والمبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

مبادرة حياة كريمة في الفيوم.. الانتهاء من توسعة مدرسة قلهانة

وانتهت مبادرة حياة كريمة في الفيوم، من تنفيذ مشروع توسعة مدرسة قلهانة الإعدادية بمركز إطسا، وذلك لتوفير الجو المناسب للطلاب للدراسة، وتقليل الكثافة الطلابية.

مبادرة حياة كريمة في الفيوم.. بدء أعمال توصيل الغاز الطبيعي

واجتاحت فرحة عارمة، مركز إطسا بعدما بدأت مبادرة حياة كريمة في الفيوم، في أعمال توصيل الغاز الطبيعي لمركز إطسا في إطار المبادرة.