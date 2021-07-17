10 مليارات جنيه لتطوير 667 قرية بالفيوم ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قالت الدكتورة زينب طلبة، مُنسق مؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة الفيوم، إن المحافظة كانت تعاني من تهالك البنية التحتية تماماً، وأنّ الأهالي كانوا في احتياج شديد للخدمات الأساسية، خصوصاً للصرف الصحي وتوصيل مياه الشرب للمنازل، إضافة إلى معاناة الكثير من الأسر الفقيرة من تهالك المنازل، وتدني الحالة المادية والاجتماعية للأسر، ولكن الحال سيختلف تمامًا للأفضل بعد تنفيذ مشروعات «حياة كريمة».

667 قرية ضمن المرحلة الأولى للمبادرة بالفيوم

وأوضحت مُنسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، أنّ المبادرة تستهدف مركزي يوسف الصديق وإطسا، موضحة أنّ مركز يوسف الصديق يضم 8 وحدات محلية بها 12 قرية، و190 تابع تشملهم المبادرة بالكامل، بينما يضم مركز إطسا 12 وحدة محلية بها 50 قرية و415 تابعًا وسيتم العمل فيها بشكل جزئي، على أن تستكمل باقي قرى المركز في المراحل القادمة من المبادرة.

10 مليارات جنيه لتطوير قرى مركزين بالفيوم

وكشفت «زينب»، أنّ المشروع سيتكلف 10 مليارات جنيه من محافظة الفيوم، والتي تدخل في مجموعة كبيرة من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية أهمها المشروعات الأساسية مثل الصرف الصحي، ومياه الشرب، والصحة، والغاز الطبيعي، إضافة إلى التعليم، والطرق، والشباب والرياضة، والطب البيطري، والمجمعات الخدمية، موضحةً أنّ العمل جار بشكل كامل وسريع في كلا المركزين، بينما تشهد مشروعات الري والتعليم، خصوصاً في إنشاء المدارس أو توسعتها أو صيانتها أو ترميمها أعلى نسب التنفيذ عن باقي المشروعات.

طفرة في أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالفيوم

وأضافت أنّ هناك طفرة في أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة الفيوم، موضحةً أنّه يُجرى العمل في كل المشروعات على قدمٍ وساق، ضمن المشروع القومي لتنمية الريف المصري بنطاق قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بالفيوم، حتى وصلت المبادرة إلى المرحلة الثانية، مُبينةً أنّ المبادرة تنقسم إلى ثلاث مراحل، وصلت محافظة الفيوم إلى المرحلة الثانية في أعمال المبادرة، ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأخيرة المتمثلة في تنفيذ كافة المشروعات عام 2023.