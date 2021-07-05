10 مليارات جنيه لتطوير «إطسا ويوسف الصديق» بالفيوم ضمن «حياة كريمة»

أعلن الحساب الرسمي لمبادرة «حياة كريمة» عن متابعة حصر سكن كريم بمركز إطسا في محافظة الفيوم، وفحص شكاوى الأهالي المختلفة داخل المركز، كما يجرى عمل 36 جسة للكباري الخاصة بالري لعدد 18 كوبري، وكذلك البقية، والانتهاء من عينة الإحلال، وجار فرد وهرس الطبقة الثانية لمجمع خذمي الغرق ومركزي شباب.

وفيما يخص المراكز والوحدات الصحية، فقد تمت أعمال الرفع المساحي والجسات، وفي انتظار اللوحات لبداية التنفيذ؛ إذ تجرى تلك الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه في إطار مشروعات «حياة كريمة» داخل المحافظة، بدأ تطوير مركزي «إطسا ويوسف الصديق»، لما يمثلانه من إجمالي المحافظة بنحو 30% من مساحتها، وأنهما الأكثر احتياجا، ويوجد بهما 20 قرية، مضيفا خلال مداخلة عبر برنامج «زوم» في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه ستنشأ البنية التحتية والخدمية فيه، مع فتح مراكز تنمية للمواطنين لأن التنمية ليس مبان فقط، بل تنمية من خلال توطين محلي للصناعات والزراعات المحلية، وهذا ما تتبعه المبادرة من خلال مشاركة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد محافظ الفيوم، أن التركيز على 9 قطاعات أساسية، أبرزها المياه والتعليم والصرف الصحي والطب البيطري وخدمات المواطنين، بتكلفة تتجاوز 10 مليارات جنيه في مركزين فقط من أصل 6، لافتًا إلى أن المحافظة بالكامل في عقود سابقة كان مخصص لها نصف مليار جنيه فقط.

وأشار «الأنصاري» إلى أن المراكز الأربعة الأخرى، ستأهل لدخول مشروعات حياة كريمة، بحيث تركب المشروعات فيها بالترتيب دون الحاجة لإهدار المال كما كان يحدث في السنوات السابقة.

وأوضح المحافظ أن الفيوم مخطط لها الدخول ضمن مبادرة سكن كريم، لرفع كفاءة بيوت بعض المواطنين الأكثر احتياجا.