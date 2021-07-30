حرائق غامضة منذ عامين تهدد أسرة في قرية الزارة بسوهاج

تعيش أسرة بقرية «الزارة» في سوهاج، حالة من الرعب والخوف لتكرار حدوث حرائق في منزلهم، منذ عامين، دون معرفة سبب تلك الحرائق، وسط تردد مزاعم بشأن وقوف الجن وراء إشعال النيران في منزلهم بسبب سحر، وانقلبت حياة الأسرة رأسا علي عقب، بسبب اندلاع الحرائق في اثاث المنزل وبخاصة في فترات الليل، واخر الحرائق كانت قبل يومين حيث اندلعت النيران في دولاب مما نتج عنه احتراق مبلغ ٨٠ ألف جنيه، ما دفع الأسرة إلى إطلاق استغاثات لإنقاذهم من السحر.

الجن أشعل النيران في دولاب فالتهمت النيران 80 ألف جنيه

آخر حريق شهده المنزل الواقع بمدخل قرية الزارة بسوهاج، وفقا لإسماعيل محمد، أحد افراد الأسرة، كان قب يومين، عندما طلب من زوجته أن تحضر له مبلغا من المال موضوع في دولاب غرفة النوم وعندما وصلت زوجته للدولاب وجدته يحترق، والنيران التهمت 80 ألف جنيه بالكامل، موضحا أن معاناته وأفراد أسرته مع الحرائق بدأت منذ عامين.

وأضاف أن الحرائق تحدث في المساء، حيث تندلع النيران في شقه بالطابق الثالث من المنزل، مؤكدا أن السبب الرئيسي لاشتعال النيران هو الجن، وأنه وأفراد اسرته يعيشون حالة من الرعب والخوف، واضطرت الأسرة الي ترك الأدوار العلوية والعيش في الطابق الأرضي.

سحر وضعته سيدة في المنزل تسبب في موت شخص وحرائق بشكل مستمر

وقالت والدة صاحب المنزل إن السحر عرف طريقه إليهم منذ عامين، بعد أن قامت إحدى السيدات بعمل سحر وتسليط جان، ما نتج عنه إصابة زوجها بالمرض، ووفاته، أما باقي أفراد المنزل فيعيشون في رعب، بسبب الحرائق التي تندلع بشكل مستمر، لافتة إلى أنها تعرف جيدا السيدة التي وضعت لها السحر، وتم الاستعانة بعدد كبير من المشايخ لفك السحر إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، لافته إلى أنها وجدت ملابس داخلية موضوعة في الدولاب عليها دماء، كماتشمع أصوات غريبة في المنزل ليلا، مما يصيب الأطفال بالفزع الشديد.

وأضافت أن الانوار تضاء وتنطفي بشكل مستمر كما أن أجهزة التلفزيون تعمل من تلقاء نفسها، ويتم التنقل بين القنوات، والكهرباء تنقطع عن المنزل: «الليل عبارة عن ساعات رعب لا نذق فيها طعم النوم، وهناك أصوات غريبة تحدث ليلا تصيبنا بالرعب والفزع»، مطالبة بأن تتدخل مشيخة الأزهر لترسل إليهم أحد العلماء ليخلصهم من السحر الموضوع فى المنزل.