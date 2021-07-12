عقب افتتاح «ليلتكم سعيدة».. خالد جلال: « المسرح القومي له سحر خاص»

أعرب المخرج خالد جلال، عن سعادته بخروج العرض المسرحي «ليلتكم سعيدة» إلى النور، موجهًا الشكر والتحية لكل فريق عمل المسرحية، وللمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، وللفنان إيهاب فهمى مدير فرقة المسرح القومي، قائلًا بإن الوقوف على خشبة المسرح القومى له سحر خاص حيث يشعرك بالسعادة والفخر وعراقة الفن المسرحى فى مصر.

جاء ذلك عقب افتتاح المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي «ليلتكم سعيدة»، المأخوذ عن قصة «مطربة الكورس» لـ أنطون تشيكوف، من كتابة وإخراج خالد جلال، أمس الأحد، على المسرح القومي بالعتبة، ويستمر عرض المسرحية فى الثامنة مساءً حتى يوم 18 يوليو الجاري.

يذكر أن العرض المسرحي «ليلتكم سعيدة» تم تقديمه العام الماضي ضمن مبادرة «اضحك - فكر - اعرف» التي قدمتها فرقة مسرح المواجهة والتجوال مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح لتقديم 10 مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف، في إطار مبادرة «خليك في البيت - المسرح بين إيديك»، والتي قدمتها وزارة الثقافة المصرية لتقديم المنتج الثقافي على قناة وزارة الثقافة على موقع YouTube، حيث كان العرض من أعلى العروض مشاهدة على قناة وزارة الثقافة المصرية.

«ليلتكم سعيدة» من بطولة محمد علي رزق، مريم السكري، بسنت صيام، مروة عيد، ألحان المهدي، نديم هشام، ملابس هالة الزهوي، ديكور عمرو عبدالله، مخرج منفذ علا فهمي، العرض عن قصة «مطربة الكورس» لـ تشيكوف، من كتابة وإخراج خالد جلال.