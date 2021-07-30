«سم الكلاب».. كلمة السر في مقتل أطفال قنا على يد الأم وعشيقها

«سم الكلاب الفتاك»، كانت كلمة السر في كشف جريمة مقتل أطفال قنا على يد والدتهم.. وساهم تعدد روايات الأم القاتلة لأطفالها الثلاثة أمام جهات التحقيق، في كشف سرها مع العشيق، من خلال علاقة محرمة منذ قرابة عام جمعتهما، وكانت السبب في التخطيط للجريمة المفزعة، بإزاحة جميع أفراد الأسرة من طريقهما ليخلو لهما الجو، بقلوب متحجرة لا تعرف الرحمة أو الإنسانية قدمت الأم العصير الممزوج بالسم لفلذات أكبادها وزوجها، ووقفت تشاهدهم وهم يتلوون من شدة الألم الذي يقطع أحشائهم حتى مات الأطفال واحدًا تلو الآخر، في مشهد مبكي، بينما ظل الأب يصرخ من شدة الأم حتى حضر الجيران ونقلوه للمستشفى.

رحلة إحضار السم

«زجاجة السم جبتها معايا من مصر»، تلك الكلمات كانت ملخص اعتراف عشيق سيدة قنا أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه بتهمة معاونة الأم في قتل أطفالها الثلاثة والشروع في قتل زوجها، موضحا أنه أحضر زجاجة مملوءة بسم الكلاب معه من القاهرة، وأنه اشترها من محل منظفات وأخبره بأنه سيقوم بقتل كلاب ضالة عنده في بلدته كوم البيجا بفرشوط، وعندما وصل للقرية التقى عشيقته وقضى معاها قرابة ساعة، وأعطاها زجاجة السم لتنفيذ الخطة التي اتفق معها عليها منذ عدة أشهر، بقتل جميع أفراد الأسرة حتى يخلو لهما الجو.

خطة عشيق سيدة قنا

زعم عشيق سيدة قنا، أنه كان يرغب في الزواج من والدة الأطفال، وأنهما أعدا خطة الجريمة سويًا قبل شهرين من تنفيذها، وأخبرها بشراء كمية من سم الكلاب في زجاجة من محل منظفات، واتفقت الزوجة على وضعها في علب عصير مع المانجا، فاشترى 4 علب عصير مانجا، وقام بتفريغ نصف كل عبوة وملأها بالسم وأعاد غلقها بشكل جيد، ثم وضعها في حقيبة خاصة وسلمها لعشيقته التي أكملت الجريمة بقتل أطفالها.

تشريح جثامين الأطفال

الطب شرعي قام بتشريح جثامين الأطفال وأخذ عينات منهم ومن الأب أيضًا، من أجل كشف أسباب الجريمة وموافاة النيابة بنتائج التقارير، حتى يتسنى لها استكمال التحقيقات مع الأم وعشيقها.