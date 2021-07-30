إنهاء 80% من تطوير قرى شرق القناة ضمن مبادرة حياة كريمة في الإسماعيلية

قال محمد ترك منسق مبادرة حياة كريمة في الإسماعيلية إن الفترة الماضية شهدت إنجاز 90% من مشروعات توصيل المياه للقرى والتوابع بشرق قناة السويس وأكثر من 82% من كل مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مبادرة تطوير الريف المصري.

وأضاف ترك في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجري الانتهاء من توصيل كافة شبكات الصرف الصحي بجانب وصلات المياه للانتهاء من هذه الأزمة باعتبارها أحد أهم المشاكل التي تؤرق المواطنين في شرق القناة.

تطوير 16 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة في الإسماعيلية

وتعمل مبادرة حياة كريمة في الإسماعيلية علي تطوير 16 قرية و37 منطقة من توابع هذه القرى موزعة علي 4 مناطق رئيسية هي التقدم والأمل وجلبانة والسلام، وعانى المواطنون في قرى شرق قناة السويس من انعدام الخدمات علي مدار سنوات طويلة وعلي رأسها مياه الشرب.

وتسببت الأزمات في هجرة عدد كبير من المواطنين من أماكن إقامتهم والإقامة بالمخالفة في أماكن أخرى لمحاولة التقرب من مكان تواجد المياه، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم قرى شرق قناة السويس ضمن المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة في الإسماعيلية.

وأضاف سليمان حسن، أحد مواطني قرية التقدم بشمال سيناء، أن مبادرة حياة كريمة في الإسماعيلية تعمل علي توفير كافة الخدمات للمواطنين من بنية تحتية ومبان: «كنا نعاني من أزمة المياه معاناة لا يتخيلها احد ويسير المواطنون أحيانا 5 كيلو من أجل ملىء الأواني بالمياه عبر الخزانات».

وأكد أن مبادرة حياة كريمة في الإسماعيلية نجحت في توفير اول أولوية وهي توصيل مياه الشرب لكافة القرى والتوابع إضافة إلي كافة الخدمات الأخرى من صرف صحي ومدارس وطرق ووحدات محلية.

تطوير قرى غرب القناة ضمن مبادرة حياة كريمة في الإسماعيلية

وأشار ترك إلى بدء العمل في قرى غرب القناة فور الانتهاء من المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة في الإسماعيلية بقرى الشرق لكونها أكثر الأماكن احتياجا في المحافظة، وأضاف أن مبادرة حياة كريمة في الإسماعيلية ستغير شكل قرى القنطرة شرق بالكامل فور الإنتهاء من المشروعات الخدمية والطرق وتطوير الشوارع والوحدات المحلية والمدارس ومراكز الشباب.

المحافظ يناقش آخر مستجدات مبادرة حياة كريمة في الإسماعيلية

وعقد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية اجتماعا قبل عدة أيام لمتابعه كافة التنسيقات الخاصة بالبدء في أعمال البنية التحتية للقرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة في الإسماعيلية، وناقش بشارة الوضع الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة موجها بضرورة إزالة أي عقبات لضمان سير العمل في المبادرة الانتهاء منها في الوقت المحدد لها بنهاية العام مشيرا إلي انتهاء الدراسات الخاصة 7 كباري على ترع القنطرة شرق و بدء العمل فيها.