في إطار تنمية سيناء.. 12 معلومات عن الإسماعيلية الجديدة شرق القناة

الإسماعيلية الجديدة من أهم مشروعات التنمية وتعمير سيناء، بدأ العمل فيها 2015، تضم 57 ألف وحدة سكنية، وتستوعب 314 ألف نسمة، على 5 مراحل، تم تسليم المرحلة الأولى ويتم حاليا تجهيز المرحلة الثانية.

وتنشر "الوطن"، 12 معلومة عن الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس، بداية من عدد الوحدات، حتى طريق الوصول إليها عبر أنفاق قناة السويس.

1- تبعد الإسماعيلية الجديدة 500 مترعن شاطئ القناة، وتقع فى منطقة شرق القناة على الكيلو 72 ترقيم القناة، جنوب الطريق الأوسط وحتى جبل مريم.

2- يبدأ الطريق إليها من مشروع أنفاق قناة السويس وتبعد عن معدية نمرة 6 1.5 كيلومتر فى اتجاه الشمال إلى بورسعيد، و9.5 كيلومتر فى إتجاه الجنوب إلى السويس وبعمق واحد كيلومتر تقريبًا داخل شبه جزيرة سيناء.

3- تحتوى الإسماعيلية الجديدة على 3310 عمارات و1220 فيلا، بإجمالي عدد وحدات 57 ألف وحدة سكنية.

4- تستوعب 314 ألف نسمة، وتعتبر أفضل امتداد لمدينة الإسماعيلية الحالية، بسبب موقعها المميز، وقربها من محور قناة السويس.

5- المدينة مقسمة إلى 5 مراحل، تم الانتهاء من المرحلة الأولى التى تقدر مساحتها 2500 فدان، وتضم 12 ألفا و244 وحدة سكنية، وتم تسليمها من قبل وزارة الإسكان.

6- تعد الإسماعيلية الجديدة مدينة كاملة المرافق، وتضم كل المبانى الرسمية والمؤسسية الواجب توافرها بالمدن الجديدة، مثل ديوان المحافظة والمدارس والأسواق التجارية.

7- يوجد بالمدينة بحيرات وشواطئ مفتوحة، ومراكز رياضية ومساجد للصلاة، وكنائس ومولات تجارية، ومراكز اتصال وبريد.

8- الوحدات السكنية فى المدينة الجديدة، مقسمة إلى أربعة مستويات، تلائم كل الشرائح الإجتماعية، ومنها مستوى 90 مترًا مربعًا إسكان إقتصادى ومستوى 120 مترًا مربعًا إسكان متوسط ومستوى 145 مترًا مربعًا إسكان متوسط، ومستوى 160 مترًا مربعًا إسكان فاخر.

9- الإنشاءات فى مدينة الإسماعيلية الجديدة لا تزيد مساحتها على 17% من إجمالى المساحة الكلية للمدينة.

10- تبلغ نسبة المسطحات الخضراء 53% من المساحة الكلية للمدينة، وتبلغ نسبة الطرق وخدمات الانتظار 30% من مساحة المدينة الكلية.

11- تعتبر مدينة الإسماعيلية الجديدة أول مدينة يتم فيها دمج التيار الكهربائي مع الطاقة الشمسية.

12 -أول مدينة تحقق شروط الإتاحة لمتحدى الإعاقة فى جميع منشآتها ومرافقها لتتيح الحركة لذوى الإعاقة.