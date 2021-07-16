منسق حياة كريمة ببني سويف: سعيد لاستلام والدتي التكريم عني من الرئيس

أعرب «محمد علي جبر»، معاون محافظ بنى سويف، ومنسق مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة، عن سعادته لتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له، خلال احتفالية المبادرة مساء اليوم الخميس، واستلام والده جائزة التكريم بدلاً منه، لتواجده في مواقع عمل المبادرة، وقال: «استلام والدتي جائزة تكريمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بمثابة تكريمين، فهو أسعد أيام حياتي، تكريمي من الرئيس السيسي، وتسلم والدتي الجائزة».

وأضاف معاون محافظ بني سويف أن تكريمه جرى أثناء تواجده في أحد مواقع العمل بمبادرة حياة كريمة، داخل مجمع مدارس الرياض، التابعة لمركز ناصر، شمال بنى سويف، لشرح أعمال التنفيذ في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة بنى سويف أمام الرئيس السيسي على الهواء مباشرةً، وتابع بقوله: «عندما تم إبلاغي بالتكريم، لم أجد أفضل من والدتي لتكون هي التي تلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي وتتسلم الجائزة».

وقال «محمد علي جبر»، باحث دكتوراه في إدارة الأعمال، ويشغل منصب معاون محافظ بني سويف، ومنسق عام مبادرة «حياة كريمة» في بني سويف، إنه فخور كونه أحد أفراد هذه المبادرة الرئاسية العظيمة، التي اعتبر أنها «ستغير شكل وملامح الريف المصري».

وتسلمت السيدة «ورد اليمن عبد العظيم» جائزة التكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بابنها «محمد علي جبر»، معاون محافظ بنى سويف، خلال الاحتفالية التي أقيمت مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولي.

وحصل «محمد علي محمد طلب علي جبر»، وهو من مواليد 28 يوليو 1988، بقرية «الدوالطة» بمحافظة بنى سويف، على ليسانس الآداب، قسم اللغة الإنجليزية بجامعة بنى سويف، وهو حالياً باحث دكتوراه في إدارة الأعمال.

ويشغل «جبر» منصب معاون محافظ بنى سويف، ومنسق عام مبادرة حياة كريمة ببني سويف، ومنسق عام غرفة الرصد والمتابعة لمحافظة بني سويف، التابعة للغرفة المركزية لرئيس الجمهورية، وعضو الغرفة المركزية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، وعضو بمؤتمرات الشباب الأول والثاني والثالث بشرم الشيخ، وممثل وزارة التنمية المحلية في نموذج محاكاة الدولة المصرية، في أكتوبر 2016.

كما قام «جبر» بتقديم ورقة بحثية حول المحليات في مصر، بعنوان «إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل»، ضمن ورشة المشاركة السياسية، بمؤتمر الشباب الأول بشرم الشيخ في أكتوبر 2016، وتقديم ورقة بحثية حول تأثير الجرائم الإلكترونية على الأمن القومي المصري، بأكاديمية ناصر العسكرية، كما شغل منصب منسق ورشة المحليات بالدفعة الأولى بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عام 2016، وسكرتير رئيس مدينة بنى سويف، ومسئول العلاقات العامة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف.