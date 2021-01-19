«أنا مكسوفة لهم».. «لوسي» لسيدات «التورتة الجنسية: «إذا بليتم فاستتروا»

استنكرت الفنانة لوسي، واقعة احتفال سيدات نادي الجزيرة، بعيد ميلاد إحداهن، من خلال تورتة على شكل مُجسم للأعضاء الجنسية، قائلة: «أنا مكسوفة لهم».

وقالت لوسي، في تصريحات لـ«الوطن» إنّ كل شخص له كامل الحرية الشخصية، طالما لا يؤذي غيره، لكن تلك الواقعة لا يصح إطلاقًا أنّ تكون في مكان مفتوح، متابعة: «المنظر مش حلو خالص.. حرية شخصية تكون في بيتك مش النادي».

وأضافت أنّ: «لو افترضنا أن تلك الواقعة كانت في سبيل الهزار بين صديقات وبعضهن البعض، فلا يصح أن يكون بهذا الحد»، متابعة: «حرام.. إذا بليتم فاستتروا».

التورتة الجنسية

ومن جهة أخرى، أعربت لوسي عن استيائها من الهجوم الذي تعرضت له هؤلاء السيدات، على خلفية انتشار صور «التورتة الجنسية»، قائلة: «أنا متضايقة من الهجوم الكبير عليهم.. إحنا بشر وخطائين مش ملايكة.. ربنا قال استغفروا فهو الغفور الرحيم».

«دمهم خفيف ومبهجين»

وكان للإعلامية آيتن الموجي، ابنة الفنان الراحل نجاح الموجي، موقف مغاير للأغلبية، تجاه واقعة سيدات نادي الجزيرة، إذ كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ستات على ترابيزة لوحدهم.. مش عاملين إعلان عن الجاتوهات.. والله ما كان حد هيحس بيهم.. لولا السوشيال زفت.. بدليل إن المشهد خلص، محدش على ترابيزة حواليهم قام نده الأمن مثلا».

وقالت آيتن الموجى، إن الأزمة الحقيقية تقع على عاتق صديقتهم التي سربت تلك الصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحة بقولها: «ولا حد أتخانق معاهم وقال لهم: إيه قلة الأدب دي.. يعني فعلا لا حد شافهم ولا حد حس بيهم.. الـ(..) اللي باعتهم بقى، وسربت الصور هي اللي خلت الدنيا عرفت.. العالم في أمور كتير أهم من التفاهة دي والله.. أنا شخصيًا شايفة دمهم خفيف ومبهجين».