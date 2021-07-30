بحضور وزيرة التخطيط.. ورشة عمل لعرض نتائج «التعداد الاقتصادي»

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقائع ورشة العمل الأولى بشأن الأوراق الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي والتي تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل لعرض نتائج التعداد الاقتصادي الخامس 2017/2018.

محددات عدم الرسمية في المنشآت متناهية الصغيرة والصغيرة

وخلال الورشة تم استعراض ورقتي عمل الأولى بعنوان محددات عدم الرسمية في المنشآت متناهية الصغيرة والصغيرة في مصر: تحليل بيانات التعداد الاقتصادي الخامس 2017/2018، حيث قدمتها الدكتورة عالية المهدي.

وهدفت ورقة العمل إلى دراسة المحددات والعوامل الرئيسية وراء انتشار الطابع غير الرسمي بين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واقتراح بعض السياسات للحد من حالة عدم الرسمية، كما استعرضت الورقة أهم الخصائص للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتم أيضا تقديم ورقة عمل حول الطاقات العاطلة استنادًا على بيانات التعداد الاقتصادي، قدمها الدكتور أنور النقيب.

يشار إلى أنه حضر ورشة العمل الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتورة ريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة بالوزارة.

كما شارك من مؤسسة بصيرة الدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز، والدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقًا، والدكتورة حنان جرجس، والدكتور أنور النقيب، ومن مشروع مصر الدكتورة علا الخواجة، والدكتورة رشا عبد الحكيم، والدكتورة ريم عبد الحليم.

وقدم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدعم لأصحاب الصناعات الصغيرة عن طريق توفير تمويل بلغ حوالي 10.13 مليار جنيه، مقدمة إلى 409 آلاف مشروع، وفرت تلك المشروعات نحو 670 ألف فرصة عمل، وقد استفاد أكثر من 3.2 مليون شخص من أنشطة التشغيل خلال عام 2018 وحتى 2020.

فوائد الصناعات الصغيرة في دعم الاقتصاد المصرى

وبحسب دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بعنوان: «فوائد الصناعات الصغيرة في دعم الاقتصاد المصري وأبرز التجارب الدولية الناجحة» فإن هذه المشروعات تساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالى، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، وتبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالى الصادرات المصرية نحو 4% فقط.

عدد المنشآت للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

ووفقاً للدراسة، بلغ عدد المنشآت للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر 3.653 ملايين منشأة، بعدد مشتغلين 9.7 ملايين مشتغل، بإجمالي أجور وصلت إلى 119.2 مليار جنيه، بإنتاج بلغت قيمته 1.237 تريليون جنيه، وحقق قيمة مضافة إجمالية بلغت 804 مليارات جنيه.