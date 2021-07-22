وزير التنمية المحلية: برنامج لدعم التكتلات الاقتصادية في قنا وسوهاج

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنَّه يتمّ تنفيذ برنامج متكامل لتطوير التكتلات الإقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج على ثلاث مراحل وذلك ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بإجمالي 10 تكتلات وبواقع 5 في كل محافظة، مشيرًا إلى أنَّ المرحلة الأولى فى محافظة سوهاج تشتمل على تكتل الأثاث بطهطا والذى يضم قرابة 1500 ورشة منتجة يعمل بها 6 آلاف عامل، وتكتل التللي بشندويل ويشمل 15 وحدة انتاجية رئيسية يعمل معها مجموعات من السيدات المنتجات يبلغ عددهن حوالى 900 عاملة.

وأضاف أنَّه في محافظة قنا تكتل العسل الأسود بنجع حمادي ويضم 300 عصارة يعمل بها 3000 عامل، وأيضا تكتل الفركا بمدينة نقادة ويضم 15 وحدة إنتاج رئيسية يعمل معها مجموعات من الحرفيين يبلغ عددهن 1000 عامل.

وأوضح شعراوي، في تصريحات له، أنَّ هناك أيضاً تكتل المنسوجات اليدوية بأخميم وتكتل البصل بجرجا بمحافظة سوهاج، وتكتل منتجات الخزف والفخار وتكتل الطماطم بمحافظة قنا، وتمّ الانتهاء من إعداد الدراسات التشخيصية لتلك التكتلات، وجار الآن إعداد الدراسات السوقية لكل تكتل منها تمهيداً لوضع استراتيجية تنمية وخطة عمل متكاملة لكل منها خلال العام الجاري.

دعم تكتلات الفركة والتلى والعسل

وكشف شعراوي، أنَّه تمّ توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية في شهر مارس الماضى بين برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومركز تحديث الصناعة ممثلا لوزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهدفها الرئيسي دعم الأطراف الموقعة لتنفيذ خطط عمل تنمية التكتلات الاقتصادية، حيث تم إسناد دعم تنفيذ تكتلات العسل الأسود بقنا والأثاث بسوهاج لمركز تحديث الصناعة، وتم إسناد دعم تنفيذ تكتلات الفركة بقنا والتلي بسوهاج لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بالتنسيق الكامل مع مكتب تنسيق البرنامج وكل من محافظتي قنا وسوهاج، وجاري حاليا تنسيق الجهود مع الجهات المشار إليها لتنفيذ بقية التدخلات التنموية بخطط العمل.

50 مليون جنيه لدعم منتجات التكتلات

وقال الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، إنَّ البرنامج شارك في الاجتماعات التنسيقية التي عقدتها وزارة التخطيط في ضوء مناقشة المبادرة الرئاسية لدعم التكتلات الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج، تسويقياً بقيمة 50 مليون جنيه والتي تديرها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لوضع حملة تسويقية لمنتجات تلك التكتلات تتكامل مع خطط العمل الأساسية لكل تكتل.

ولفت إلى أنَّه يتمّ التنسيق مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تكامل خطط تنمية التكتلات الاقتصادية مع أنشطة التنمية الاقتصادية بالمراكز والقرى المدرجة بالمبادرة التي تقع بها تلك التكتلات، سواء التكتلات التي تمّ اعتماد خطط تنميتها بالفعل أو تلك الجاري وضع خطط عمل لتطويرها بمحافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط.

وقال «الهلباوي»، إنَّه في إطار الامتداد الجغرافي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى محافظات المنيا وأسيوط، بدأ إجراء الدراسات التشخيصية لتحديد التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين تمهيداً لوضع خطط عمل لتنميتها وتطويرها بواقع تكتلين بكل محافظة، ليبلغ إجمالي عدد التكتلات التي يتم تطويرها بالمحافظات الأربع -قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط- 14 تكتلًا.