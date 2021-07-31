بالأسماء.. رئيس «قضايا الدولة» يعيد تشكيل المجلس الأعلى للهيئة

أصدر المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة، القرار رقم 189 لسنة 2021، والخاص بإعادة تشكيل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، وجاء التشكيل كالتالي:

بعد الاطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1963 بشان تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 باللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة .

وبالاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم299 لسنة 2021، ولاكتمال عطاء المستشار محمد عبداللطيف شحاتة نائب رئيس الهيئة «عضو المجلس الأعلى»، ولمقتضيات صالح العمل.

المادة الأولى:

يشكل المجلس الأعلى للهيئة من السادة المستشارين الأتية أسماؤهم:

المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس الهيئة.

المستشار الدكتور إبراهيم محمد حسنين خضرة، نائب رئيس الهيئة.

المستشار أيمن محمد حسن البقلاوی، نائب رئيس الهيئة.

المستشار محمد عبده حسن البراوي، نائب رئيس الهيئة.

المستشار جميل إبرهيم علي فرج الجمل، نائب رئيس الهيئة.

المستشار عبدالفتاح عبدالحميد علي شعيب، نائب رئيس الهيئة.

المستشار فايق فخري حزين، نائب رئيس الهيئة.

المادة الثانية:

يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق17 يوليو2021، وعلى السيد المستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام تنفيذه.

جدير بالذكر أن المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة، أصدر القرار رقم 185 لسنة 2021، بتشكيل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة في 7 يوليو الجاري، والذي تضمن في تشكيله المستشار محمد عبداللطيف شحاتة، نائب رئيس الهيئة، والذي اكتمل عطاؤه لاحقاً، مما أدى لإصدار القرار الحالي والذي صُعد بموجبه المستشار فايق فخري حزين، نائب رئيس الهيئة، خلفاً للمستشار عبداللطيف شحاتة، نائب رئيس الهيئة.