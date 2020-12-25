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هيئة قضايا الدولة تنعى المستشار لاشين إبراهيم 

كتب:

محمد عيسى
03:36 م | الجمعة 25 ديسمبر 2020
المستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة

المستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة

نعى المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، المستشار لاشين إبراهيم لاشين، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية صباح اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها.

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