تعرف على الطول اللازم للفتيات للالتحاق بكلية الشرطة.. «7 اختبارات»

حددت كلية الشرطة، الطول المناسب للفتيات الراغبات في الالتحاق بأكاديمية الشرطة من حملة المؤهلات العليا اللاتي يجري قبولهن بقسم الضباط المتخصصين، وهو 160 سم للفتاة، بينما يكون 165 سم للطلاب الذكور. وسمحت أكاديمية الشرطة، لمنتسبات 13 كلية هذا العام للالتحاق بها، من خلال بعض التخصصات، وأبرزها «الحقوق والآداب والطب البشري والعلوم الطبية المساعدة وعلاج طبيعي والأسنان والصيدلة، والتمريض والتربية الرياضية، وفنون تطبيقية وإعلام وألسن»، وذلك في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته.

وأعلنت وزارة الداخلية، فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها، بحد أدنى مجموع 65‪‎‬%، والحاصلين على درجة الليسانس في كلية الحقوق، بدءا من 20 يوليو الجاري، ليتوافد الطلاب على كلية الشرطة لتقديم أوراق ترشيحهم لخوض اختبارات كلية الشرطة 2021، التي يأتي من أهمها إجراء «الكشف الطبي والهيئة»، باعتبارهما نقطتا الحسم للقبول في كلية الشرطة.

مواعيد التقديم

حملة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية، للعام الماضي، بدأ تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة، اعتبارا من يوم الثلاثاء 20 يوليو الجاري، وحتى يوم 12 أغسطس المقبل، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، أما الحاصلون على الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية، للعام الحالي، فعليهم تقديم طلباتهم اعتبارا من يوم 12 أغسطس المقبل، وحتى يوم 6 سبتمبر المقبل، من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

وبالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج أو الدبلومات الأجنبية أو مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، للعامين الماضي والحالي، فعليهم تقديم طلبات الالتحاق اعتبارا من يوم السبت 21 أغسطس المقبل، وحتى يوم الخميس 16 سبتمبر المقبل، من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة، واشترطت وزارة الداخلية، على طلبة الشهادات الأجنبية تقديم شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية، وإرفاقها بأوراقهم.

أما طلبة الدور الثاني في الثانوية العامة، فتنطبق عليهم ذات المواعيد الخاصة بالناجحين في الثانوية العامة، اعتبارا من الخميس 12 أغسطس المقبل، وحتى الاثنين 6 سبتمبر المقبل، من خلال موقع وزارة الداخلية على الانترنت، ويُسمح لهم بالاستمرار في إجراءات التقدم ودخول اختبارات «القدرات والمقاس والقوام» فقط، وتُستكمل باقي الاختبارات عقب اجتيازهم اختبار الدور الثاني في الثانوية العامة والتحقق من حصولهم على النسبة المئوية المقررة وهي 65% كحد أدنى.

وبالنسبة للحاصلين على ليسانس الحقوق «ذكور وإناث» وبكالوريوس التربية الرياضية «الإناث» للعام السابق، فبدأ تقديم طلبات الالتحاق اعتبارا من يوم 27 يوليو الجاري وحتى 19 أغسطس المقبل، من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة، أما الحاصلون على نفس المؤهلين السابقين للعام الحالي، فعليهم تقديم طلبات الالتحاق اعتبارا من يوم 21 أغسطس المقبل، وحتى 21 سبتمبر المقبل، من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

«الوطن» ترصد اختبارات التقديم لكلية الشرطة

اختبار القُدرات

اختبار تحريري يستهدف قياس مستوى الثقافة والمعلومات العامة، وليس للطالب حق الإعادة حال رسوبه.

اختبار القوام

يجري اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط، وفي حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة.

الكشف الطبي

يجرى أمام اللجنة الطبية المختصة، وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط، ويمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة من خلال عدة تحليلات.

الكشف النفسي

يجرى أمام اللجنة الطبية المختصة، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

كشف السمات

يجري من خلاله إخضاع الطالب لقياس القدرات العقلية، ولا يحق للراسب الإعادة.

الاختبار الرياضي

من خلال عدد من التمرينات الرياضية المقررة، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه.

اختبار الهيئة

يجرى هذا العام لأول مرة على مرحلتين، «تحريري» للاختبار في معلومات عن مصر، وشفوي عن طريق المفاضلة بين المتقدمين.