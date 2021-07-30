حياة كريمة في القليوبية.. مليارا جنيه تغير وجه شبين القناطر

نقلة نوعية وتنمية حقيقة تشهدها 36 قرية و148 عزبة بشبين القناطر في محافظة القليوبية ضمن المشروع القومى لتنمية الريف المصرى من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستهدف توفير كافة الخدمات وتطوير وبناء المنازل ضمن «سكن كريم»، حيث عبر أهالي مركز ومدينة شبين القناطر عن فرحتهم بهذه المبادرة مؤكدين أنها بدأت تحقيق حلم طال انتظاره مقدمين الشكر للرئيس السيسى الذى يسعى لإحداث نقلة نوعية وتنمية الريف في إطار إهتمامه بالمواطن المصري البسيط وبمعاناة الطبقات الفقيرة.

حياة كريمة القليوبية تعكس اهتمام الرئيس بالقرية المصرية

تقول الدكتورة أماني محمد إبراهيم مدير المشروعات بمحافظة القليوبية وعضو المبادرة بالمحافظة، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى حياة كريمة تعكس اهتمامه بالقرى التى عانت من التهميش لسنوات و تهدف المبادرة إلى رفع كفاءة وتطوير وإنشاء العديد من المدارس والوحدات الصحية ومحطات مياة الشرب والصرف الصحى ومراكز الشباب والطرق وكبارى المشاه وتبطين الترع كما تمثل طوق نجاة لأهالى القرى من المشاكل التى يعانون منها وحلم طال انتظاره سوف يوفر جودة الحياة ويرتقي بالريف المصري.

وأضافت أن المبادرة تعد مشروع القرن وأمل جديد لأهالى القرى في ظل اهتمام الرئيس بالريف المصري وتحويله لقرى نموذجية والتي كانت في أمس الحاجة إلى مبادرة الرئيس لإعادة الحياة لتلك القرى من جديد لأنها تضم العديد من المنازل الريفية البسيطة التى تحتاج للتطوير والبناء لتوفير سكن كريم وملائم لأصحابها وبعد الانتهاء من حصر تلك المنازل أصبح الحلم حقيقة فى عهد الرئيس الانسان.

9 وحدات محلية تغير وجهها الحضاري ضمن حياة كريمة القليوبية

وأوضحت أن قرى حياة كريمة بشبين القناطر تقع في نطاق 9 وحدات محلية وقروية ويبلغ تعداد سكانها 550 ألف نسمة ويجرى تنفيذ المشروعات فى كافة القطاعات الخدمية بتكلفة تتخطى ملياريّ جنيه لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بتلك القرى مشيرة إلى متابعة كافة مراحل العمل وجهود الأجهزة التنفيذية أولا بأول للتعامل الفوري وإزالة اية معوقات قد تحدث ، لافتة إلى حصر المنازل المستحقة بقرى المبادرة ضمن «سكن كريم»، وبلغ عددها 1683 منزلا مستحق للبناء والتطوير.

مشروعات حياة كريمة القليوبية تشمل 14 قطاعا خدميا

وأشارت مدير مشروعات حياة كريمة بمحافظة القليوبية إلى أن المبادرة تشمل 14 قطاعا خدميا ويجرى على قدم وساق اعمال تسوية ورصف طريق «شبين القناطر – بنها»، بالإضافة إلى مد وتوصيل خطوط الغاز الطبيعى لقرى الأحراز والشوبك ومنية شبين وكفر شبين بتكلفة 145 مليون جنيه لخدمة 60 الف نسمة وسيتم الانتهاء من دخول خدمة الغاز الطبيعى لكافة القرى خلال عام .

وسيتم إنشاء وحدات سكنية على أراضي الأوقاف بالاتفاق مع المحافظة و تزويد كبائن التليفونات وإزالة اسلاك الضغط العالي المارة أعلى القرى وتحويلها إلى كابلات أرضية حفاظا على ارواح المواطنين.

جامعة بنها تشارك في حياة كريمة القليوبية

فيما أكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أنه يتم التواصل مع أساتذة الهندسة فى حالات الاستشارات والتصمميات الهندسية بقري حياة كريمة بالقليوبية كما تم اطلاق قوافل طبية وبيطرية بالتنسيق مع منسقي المبادرة

صحة القليوبية حياة كريمة توفر مستشفي جديد لخدمة قطاع شبين القناطر

ونوه الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة، إلى التنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستلام أرض الحقل الإرشادي البالغ مساحته 5 أفدنة و5 قراريط بمدينة شبين القناطر لتغيير الغرض واستغلالها في إقامة مستشفى جديد لخدمة أهالي شبين القناطر، مشيرا إلى فتح قسم الحضانات بالوحدة الصحية بالأحراز بتكلفة مليوني جنيه وقسم آخر للأطفال المبتسرين بقرية نوى ب 2.5 مليون جنيه ويتم تطوير 26 وحدة صحية بتكلفة 9 ملايين جنيه لخدمة 379 ألف و103 مواطنين كما تم تحويل الوحدة الصحية بقرية نوى لمستشفي مركزي ضمن حياة كريمة

الشباب والرياضة مراكز حضارية للشباب ضمن حياة كريمة القليوبية

وأعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن مراكز الشباب والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف إلى رفع كفاءة المراكز حيث يشمل التطوير صاله احتفالات وصاله جيم وصالة منازلات وحضانة ومكتبة وقاعة حاسب آلي وملعب متعدد، مشيرا إلى أن الجهة المنفذة هي جهاز تعمير القاهره الكبرى.

60% نسبة الانتهاء من مشروعات الغاز الطبيعي في حياة كريمة بالقليوبية

وأكد اللواء هشام خشبة السكرتير العام لمحافظة القليوبية أن نسبة تنفيذ الأعمال بقطاع الغاز على مستوى مركز شبين ضمن حياة كريمة بلغت 60% مشيرا إلى أن مشروعات المبادرة تشمل توسعة مدرسة كفر الدير بتكلفة 4 ملايين جنيه مع إحلال المبنى القديم بنسبة التنفيذ 64% والمبنى الجديد مقام على مساحة 165مترا ومكون من أرضي وأربع أدوار علوية، مكون من 6 فصول دراسية ومستهدف الانتهاء منه نهاية شهر نوفمبر القادم بجانب أعمال إنشاء مبنى مجلس مدينة شبين القناطر الجديد والذي يضم المركز التكنولوچي والحملة الميكانيكية، حيث تتم الأعمال بمعدلات مناسبة للجدول الزمنى لتنفيذ المشروع ولا يوجد أي معوقات حيث يبلغ تكلفة الإنشاء 27مليون و400 ألف جنيه.

وأشار خشبة إلى أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1500 قرية جديدة على مستوى الجمهورية والتي تستهدف تطوير 50 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب محافظة القليوبية منها جميع قرى وتوابع مركز ومدينة شبين القناطر، وذلك في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة، والتي تستهدف تطوير الريف المصري ورفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030 ، مؤكدا أن بداية التنفيذ ، ستكون من خلال تطوير 36 قرية و148 عزبة وتابع بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.