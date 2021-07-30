الحاج: هيئة الطاقة الذرية تقدمت 18 مركزا بالتصنيف العالمي في 2021

استقبل الدكتور عمرو الحاج علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية، الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بموقع هيئة الطاقة الذرية بأنشاص.

استعراض عدد من المشروعات البحثية الواعدة

وقالت هيئة الطاقه الذرية، في بيان، إنه تم استعراض عدد من المشروعات البحثية الواعدة التي قام بها شباب الباحثين بالهيئة، وبحث سبل دعم التعاون المشترك وزيادة عدد المشروعات البحثية الممولة من (STDF).

جولة بمفاعل مصر البحثي الثاني ومصنع إنتاج النظائر المشعة

وأشارت هيئة الطاقه الذرية إلى أن الزيارة شملت جولة بمفاعل مصر البحثي الثاني، ومصنع إنتاج النظائر المشعة، بالإضافة إلى مركز المعامل الحارة، وإدارة النفايات المشعة، ومركز البحوث النووية.

والتقى بعدها الدكتور ولاء، والوفد المرافق له، بعدد من الباحثين، ورد على استفساراتهم، وحثهم على التقدم للحصول على المنح المقدمة لتمويل العلوم والابتكار.

استغلال الطاقة النووية في المجالات السلمية وخدمة المواطنين

وقال الدكتور عمرو الحاج علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية، إن مصر تهدف إلى استغلال الطاقة النووية في المجالات السلمية وخدمة المواطنين، من خلال البحث العلمي، مؤكدا على أهمية تشجيع الباحثين ودعم الأفكار الابتكارية في هذا المجال، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، في مجالات مثل صحة الإنسان والغذاء والتغذية ومكافحة تغير المناخ.

الهيئة حققت إنجازًا متميزا على المستوى الدولى

من جانبه، أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن الهيئة تذخر بالعديد من العلماء المتميزين في كافة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وقد حققت إنجازًا متميزا على المستوى الدولي في مجال تحسين الوضع التنافسي للمؤسسات البحثية المصرية في التصنيفات العالمية، بإحرازها تقدما ملحوظا في تصنيف «سيماجو SCImago» العالمي، الذي يعد من أهم التصنيفات العالمية للجامعات والمؤسسات البحثية، فقد استطاعت الحفاظ على مكانتها الدولية بالتواجد داخل هذا التصنيف منذ عام 2009، محققة تقدما بثمانية عشر مركزا وفقا لترتيب 2021، متفوقة بذلك على كثير من المؤسسات البحثية العالمية في هذا التصنيف الدولي، الذي شمل فقط تسعة مؤسسات بحثية من داخل مصر.