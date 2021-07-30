«الأرصاد» تحذر من التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة: الطقس شديد الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من طقس اليوم الجمعة، قائلة إن الأجواء شديدة الحرارة رطبة على كل الأنحاء ودرجات الحرارة في ارتفاع خلال الأيام المقبلة.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: «يرجى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة والإكثار من تناول المشروبات الباردة».

وزادت: «تتعرض مناطق من جنوب البلاد لسقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة وسيتم التنويه تفصيليا حيال ثبوت النماذج العددية».

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في مصر

القاهرة 38 26

الإسكندرية 33 26

وادي النطرون 35 24

طنطا 37 24

شبين الكوم 37 25

دمنهور 34 25

بلطيم 33 24

مطروح 32 24

السلوم 34 22

سيوة 40 23

بورسعيد 33 26

دمياط 33 24

الزقازيق 38 25

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 38 26

العريش 35 24

رفح 34 24

رأس سدر 36 25

نخل 37 21

نويبع 38 29

طابا 36 24

كاترين 33 17

الطور 34 26

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 40 29

مرسى علم 38 27

الفيوم 38 26

بني سويف 38 26

المنيا 39 26

أسيوط 39 26

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 41 28

إدفو 41 27

أبو سمبل 40 27

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27