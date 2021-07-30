إقبال كثيف على شواطئ الغردقة هربا من حرارة الطقس

توافد المواطنون على الشواطئ العامة بمدينة الغردقة هربا من حرارة الجو تزامنا مع إجازة نهاية الأسبوع وإجازات فصل الصيف، حيث استقبلت المدينة الآلاف من المواطنين للاستمتاع بشواطئ الغردقة في ظل ارتفاع درجة الحرارة.

و تمتلك الغردقة شواطئ مفتوحة تمتد بطول 40 كيلوا متر على طول الساحل ومعظمها شواطئ خاصة بالفنادق السياحية والدخول فيها مقصور على نزلاء الفنادق، بداية من منتجعات الجونة ومنطقة هاواي شمالا وحتى مناطق سهل حشيش ومكادي بيتش جنوبا.

وبالنسبة للشواطئ العامة تمتلك الغردقة 5 شواطيء عامة، بينهم شاطئين مغلقين لأعمال التجديدات و3 شواطي برسم دخول يتراوح بين 30 و50 جنيها للفرد.

الشواطئ العامة بالغردقة أشهرها شاطئ النادي الإجتماعي

وتضم مدينة الغردقة 5 شواطئ عامة على رأسها شاطئ النادي الإجتماعي الذي يمتد لمئات الكيلو مترات ويديره مجلس إدارة معين من قبل محافظة البحر الأحمر والدخول للشاطئ بالمجان لأعضاء النادي ووفقا لأشرف فؤاد مدير عام النادي، يصل رسم الدخول لغير الأعضاء إلى 30 جنيها طوال أيام الاسبوع ماعدا يوم الجمعة حيث يصل رسم الدخول إلى 50 جنيها لغير الأعضاء.

كما تضم المدينة الشاطئ العام رقم 4 و شاطئ جيسوم بشارع الكورنيش، وشاطئ الفيروز وشاطئ باباس بشارع شيراتون السياحي جنوب مدينة الغردقة برسم دخول 50 جنيها.