مدير أمن قنا يتفقد حادث قطار نجع حمادي بعد اصطدامه بـ«صدادة خرسانية»

تفقد اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، في أولى مهامه بعد توليه منصبه الجديد، منذ يومين، محطة قطار نجع حمادي بعد وقوع حادث تصادم قطار الركاب بمصد خرساني، للوقوف على مجريات الحادث والاطمئنان على المصابين، للاستماع لأقوال سائق القطار حول الحادث.

وأسفر حادث اصطدم قطار ركاب رقم 735 نجع حمادي – سوهاج، بالمصد الخرساني الموجود في نهاية السكة الحديد، داخل محطة نجع حمادي، عن إصابة راكبين وتلفيات بواجهة الجرار.

وقال مصدر في هيئة السكة الحديد إن الحادث أسفر عن إصابة عبدالله محمود عوض، 17 عامًا، بكسر في الساق اليمنى، مقيم بهجورة، وعلاء فوزي مرسي، 40 عامًا، خلع في الكتف، مقيم بـ«هجورة».

كانت غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغا، يفيد بتصادم القطار 735 بمصد خرساني، بمحطة نجع حمادي، ما أدى تهشم واجهة القطار وخلع المصد الخرساني، وإصابة شخصين، وقالت مصادر بالهيئة إن الاصطدام وقع نتيجة شد فرامل القطار، مما دفع الجرار إلى الاصطدام بالمصد الخرسان، وكان القطار مخصص للرحلة ما بين نجع حمادي وسوهاج.

وتابعت المصادر أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أمر بتشكيل لجنة هندسية لكشف الأسباب الحقيقية للحادث ومحاسبة السائقين، مشيرة إلى أن حركة القطارات لم تتأثر بالاصطدام لانه وقع في مصد بعيد عن شريط السكة الحديد الرئيسي التي تمر عليه القطارات في الاتجاهين البحري والقبلي، وجار رفع آثار الحادث.