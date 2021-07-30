عاجل.. إصابة 2 في تصادم قطار نجع حمادي (صور)

أُصيب شخصان أحدهما بكسر في الساق والثاني خلع في الكتف، إثر حادث تصادم قطار 735 ركاب خط «نجع حمادي – سوهاج»، بمصد خرساني داخل «حوش» محطة نجع حمادي.

تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا، يفيد تصادم القطار 735 بمصدّ خرساني، بمحطة نجع حمادي، ما أدى إلى تهشم إكصدام القطار وخلع المصد الخرساني، وإصابة شخصين أحدهما بخلع في الكتف والثاني كسر في الرجل من شدة الاصطدام.

وقال مصدر في هيئة السكة الحديد، إنَّ الاصطدام وقع نتيجة شد فرامل القطار ما دفع الجرار إلى الاصطدام بالمصد الخرسان حيث كان القطار مخصصًا للرحلة ما بين «نجع حمادي - وسوهاج».

وتابع أنَّ هيئة السكة الحديد في قنا وبناء على تعليمات كامل الوزير وزير النقل، سيتمّ تشكيل لجنة هندسية لكشف الأسباب الحقيقية لعملية الاصطدام ومحاسبة السائقين على الجرار الذي اصطدم في المصد الخرساني.

وأكّد المصدر، أنَّ حركة السكة الحديد لم تتأثر بالاصطدام لأنه وقع في مصد بعيد عن شريط السكة الحديد التي تمر عليه القطارات في الاتجاهين البحري والقبلي وجار رفع آثار الحادث.

وقال مرفق إسعاف قنا، إنَّ مصابين فقط الذي أصيبوا في الحادث، وباقي الركاب لم يصابوا بأي إصابات.

وكانت شريط السكة الحديد، في الآونة الاخيرة في محافظة قنا ومحافظات الصعيد، شهدت اصطدام قطارات في تروسيكلات وسيارات في الممرات غير شرعية ما بين نجع حمادي ودشنا، كما شهدت محافظة سوهاج تصادم قطاري في مركز طما في مارس الماضي.