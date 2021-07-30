عقب انتهاء مارثون الثانوية العامة، تفتح أكاديمية الشرطة أبوابها، لقبول دفعة جديدة وفق إجراءات القبول بأكاديمية الشرطة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976، وحددت أكاديمية الشرطة شروط الالتحاق بكلية الشرطة والأوراق المطلوبة وهي كالتالي:

شروط الالتحاق بكلية الشرطة والأوراق المطلوبة 2021

1- أن يكون الطالب ووالداه مصريي الجنسية.

2- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة من داخل أو خارج البلاد أو ما يعادلها من الدبلومات الأجنبية أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية.

3- أن يكون الطالب حاصلًا على نسبة مئوية لا تقل عن 70%.

4- أن يكون ذي سمعة وسيرة حسنة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.

5- ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية، ويعتبر مفصولًا من الكلية إذا تزوج أثناء قيده بها.

6- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

7- ألا يزيد السن في أول أكتوبر على 22 سنة ميلادية.

8- ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم.

9- أن تقرر الجهة الطبية المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية والنفسية المطلوبة للعمل الأمني، ويعتبر الطالب المقيد بالكلية مفصولًا إذا قررت الجهة الطبية المتخصصة عدم لياقته الطبية أو النفسية للخدمة.

10- اجتياز جميع الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكلية.

11- يلتزم خريجو كلية الشرطة بخدمة الوزارة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج.

الأوراق المطلوبة

وتكون الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة عبارة عن:

- شهادة حسن السير والسلوك.

- وجه وظهر صورة بطاقتك الشخصية كل صورة على حدة.

- شهادة المؤهل أو بيان الدرجات.

- شهادة ميلاد كمبيوتر أصل للطالب.

- صورة من الشهادات الرياضية أو التفوق الرياضي إن وجد.

- في حالة قيد الطالب في كلية أو معهد يتم تثبيت أصل القيد مختوم.

- القيد العائلي للوالد صفحة.

- صورة معتمدة من قرار الوصاية وصورة من بطاقة الواصي أو ولي الأمر في حالة وفاة الوالد فقط.

- وجه وظهر صورة البطاقة الشخصية للوالد كل صورة على حده.

- صورة معتمدة من مؤهل الوالد أو بيان درجات المؤهل للوالد.

- صورة وجه وظهر البطاقة الشخصية للوالدة كل واحدة على حدة.

- صورة للوالدين «كارت طولي» بجوار بعضهما البعض، وفي حالة سفر الأب، يصور كل واحد بمفرده ويوضعا بجانب بعضهما البعض، مع كتابة السبب خلف الصورة بأن الوالد بالخارج، وأيضًا في حالة الطلاق أو الانفصال ويكتب بسبب الانفصال.

- صورة من مستندات الأملاك والمدخرات والأسهم الرئيسية للوالد والوالدة.